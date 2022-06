La Ville de Sherbrooke garde les mouvements de sol à l’œil

On a un territoire qui se ressemble [à la Baie] en termes de vulnérabilité , remarque-t-il.

En août 2018, deux résidences ont notamment dû été évacuées sur la rue Alfred Desrochers. On a dû pendant ce temps-là faire un peu la même chose que ce qui se passe au Saguenay. Évacuation des maisons le temps de l’évaluation, procéder à un forage, savoir la composition du sol, et après ça avoir une solution permanente , se rappelle Stéphane Simoneau.

En janvier 2016, un glissement de terrain a aussi forcé une intervention du ministère des Transports du Québec près de la route 143, à Lennoxville. Ici, on passe à un dossier d’urgence. Évidemment, les équipes d’ingénieurs descendent rapidement du ministère des Transports pour évaluer le niveau de danger , rapporte M. Simoneau.

La Ville de Sherbrooke procède par ailleurs actuellement à une mise à jour de sa carte des zones exposées aux glissements de terrain en fonction de nouveaux critères.

Maintenant, on se pose la question "c’est quoi qui cause le phénomène?” Ça se peut qu’il n’y ait pas de conséquences pour une autre maison, mais on doit nécessairement avoir la réflexion si ce n’est pas le plan d’ensemble ou le plan de quartier qui fait en sorte que ça pourrait se reproduire.

La topographie et la composition du sol permettent notamment de caractériser les zones à risque, explique le professeur émérite en géomorphologie retraité à l'Université de Sherbrooke Jean-Marie Dubois. De nombreux facteurs peuvent occasionner des glissements.

C’est un apport supplémentaire en eau, ça peut être des vibrations, ou un remblai sur des sédiments fins , précise-t-il.

Même si Sherbrooke n’est pas fortement à risque, les glissements de terrain demeurent une priorité d'intervention pour ses équipes.

