Un nouveau circuit historique pour découvrir Sherbrooke autrement

Ce qui fait l'originalité de ce parcours, l'un des trois offerts dans les Matinées découvertes, c'est qu'il met en évidence l'avant et l'après de différents lieux et bâtiments. Entre autres endroits visités, notons la centrale Frontenac, la place des Moulins et la prison Winter.

L’assistante à la diffusion au Musée d'histoire de Sherbrooke, Gabrielle Thériault, pense que ces visites sont aussi une occasion de sensibiliser les citoyens à la richesse du patrimoine culturel et historique de l’endroit. On a tendance à marcher dans la ville sans regarder au-dessus de nos têtes ce qu'il y a. Ce genre de tour guidé, ça permet d'observer ces petits détails-là et de faire de meilleures associations avec ce qui se passe aujourd'hui.

« Venez faire le tour des Matinées découvertes pour en apprendre plus. C'est une belle occasion de découvrir et d'échanger avec des gens qui en connaissent beaucoup. Nos guides sont formés pour aller plus loin que la ligne directrice de la tournée. » — Une citation de Gabriel Thériault, assistante à la diffusion au Musée d’histoire de Sherbrooke

La centrale Frontenac au moment de sa construction en 1888. Photo : Musée d'histoire Sherbrooke

La centrale Frontenac au centre-ville de Sherbrooke. Photo : Radio-Canada / Titouan Bussière

Pour assister à la visite, il en coûte 8 $ par personne et c'est gratuit pour les jeunes de moins de 12 ans. Une réservation est nécessaire pour participer à l'activité. La prochaine visite aura lieu le samedi 2 juillet prochain.

Deux autres tours guidés sont offerts : Les belles du Nord et De Commercial street à la rue Wellington. L'horaire complet est disponible sur le site internet du Musée d'histoire de Sherbrooke.

Une façon moderne de raconter l'histoire

L'assistante à la diffusion du Musée, Gabrielle Thériault considère qu’il faut trouver des moyens de raconter l’histoire d’une manière plus moderne, afin d’attirer davantage l’attention du public. Il faut actualiser la manière d'apporter l'histoire pour attirer l'intérêt de plusieurs personnes de n'importe quelle génération. Que ce soit les plus jeunes aujourd'hui ou les gens qui nous racontent eux-mêmes leurs histoires du passé et qui viennent agrémenter nos anecdotes que l'on peut ensuite transmettre ce savoir-là et cette curiosité-là auprès des gens.

Chargement de l’image L’assistante à la diffusion au Musée d'histoire de Sherbrooke, Gabrielle Thériault, pense que ces visites sont aussi une occasion de sensibiliser les citoyens à la richesse du patrimoine culturel et historique de la ville. Photo : Radio-Canada / Titouan Bussière

« Je pense qu'il y a une conscientisation de plus en plus chez les jeunes, face au patrimoine, oui historique, mais aussi architectural. » — Une citation de Gabriel Thériault, assistante à la diffusion au Musée d’histoire de Sherbrooke

Gabrielle Thériault ajoute qu’il est important de connaître son passé afin de mieux se préparer à l’avenir.