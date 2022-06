Bilan de fin de session : Marilène Gill satisfaite de l’avancée de certains dossiers

Dans son bilan de fin de session parlementaire, la députée bloquiste de Manicouagan, Marilène Gill, se dit satisfaite d’avoir fait avancer plusieurs dossiers, mais surtout d’avoir rallié les partis de l’opposition derrière le projet de loi modifiant la Loi sur la faillite et l’insolvabilité .

Marilène Gill souhaite que le projet de loi C-228 soit adopté lors de la prochaine session pour protéger les travailleurs contre la perte de régimes de retraite par les entreprises en faillite.

Ça s’en vient. Et j’espère qu’au cours de la prochaine année, on pourra obtenir ce qu’on appelle la sanction royale, c’est-à-dire que le projet de loi pourra entrer en vigueur à la suite de ça. Pour moi, c’est vraiment l’aboutissement d’un travail de longue haleine, alors je suis très satisfaite de cette réalisation-là , se réjouit-elle.

La députée veut également continuer à travailler sur la francisation, la laïcisation, et l’immigration notamment. Marilène Gill croit que si Ottawa transfère plus de pouvoir à Québec en matière d’immigration, il sera plus évident d’accueillir de nouveaux arrivants sur la Côte-Nord.

« On veut se donner toutes les possibilités pour accueillir des gens chez nous. » — Une citation de Marilène Gill, députée bloquiste de Manicouagan

Elle souhaite également une décentralisation des services administratifs en région, surtout dans un contexte de crise des passeports.

Je pense à mes collègues de l’est du Québec, ce qu’on souhaiterait, c’est qu’on ait des bureaux de passeports chez nous, propose-t-elle. Déjà que ce n’est pas accessible. Les gens doivent se déplacer à l'extérieur de la région, que ce soit à Saguenay, à Québec ou à Montréal. C’est énormément de frais et évidemment, c’est du temps. Ça n’a aucun sens.

Marilène Gill mentionne aussi que les résultats du sondage sur la pêche récréative seront dévoilés la semaine prochaine, pour éventuellement proposer à Pêches et Océans Canada ( MPO ) une modification des règlements en vigueur selon l’avis de la population.

Les travaux parlementaires doivent reprendre le 19 septembre prochain.