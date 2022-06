Pénurie d’agents correctionnels : des détenus contraints de demeurer dans leurs cellules

Au moins deux mises en demeure ont été envoyées au centre carcéral de Trois-Rivières au cours du mois de mai. Une dizaine d'autres sont en préparation pour entorse aux droits fondamentaux de personnes incarcérées en lien avec leurs conditions de détention.

La situation ne se limite pas à Trois-Rivières. D'autres établissements québécois sont visés par des dizaines de mises en demeure en lien avec le confinement forcé des détenus. Ils dénoncent la réduction ou même la suppression du temps des sorties en cour extérieure. Ils voient parfois leurs repas repoussé ou sauté. Le temps de leur prise de médicaments seraient décalés, voire non administrés. Ces situations seraient répétitives dans les prisons sous juridiction provinciale au Québec, en raison du manque criant d’agents de la paix en service carcéral.

Plusieurs craignent que la situation ne se détériore davantage avec les vacances d'été. C'est le cas de cet homme incarcéré à Trois-Rivières qui a contacté Radio-Canada sous le couvert de l'anonymat par crainte de représailles. Il dénonce ses conditions de détention. Durant le mois de juin, il est resté en cellule pendant de longues heures, un jour sur deux.

« Le 20 juin, ils nous ont barrés, on a pas eu le droit d'aller dehors ni de se laver. Les cellules sont petites. En plus, elles ont été conçues pour une personne, mais présentement on vit deux personnes dans une cellule. »

Avec une dizaine de codétenus, il a mandaté une avocate pour mettre en demeure l'établissement, en vue de faire respecter leurs droits fondamentaux.

Il ne s'agirait pas d'un cas isolé, dit l'avocate Kim Bouchard. C'est visible même à l'établissement de détention de Montréal, confie-t-elle, dénonçant le confinement 24 h sur 24 des détenus. Des avocats lui rapportent avoir de plus en plus de difficulté à prendre rendez vous avec leurs clients en attente de procès notamment pour préparer leur défense.

Une problématique généralisée que déplore Madame Bouchard et qui l'à incitée à acheminer plusieurs mises en demeure depuis le printemps, de concert avec d'autres avocats de son cabinet.

Au centre de détention de Trois-Rivières, on constate 300 absences longues durées et 400 postes vacants à l'aube des vacances d'été. Ce qui préoccupe le syndicat des agents de la paix en service carcéral. Mathieu Lavoie confirme que le nombre d'agents est en baisse. Un niveau jamais vu.

« Actuellement le service correctionnel vit au gré du temps supplémentaire obligatoire, pratiquement au quotidien, et cela se sent jusqu'à l'intérieur des établissements. Et on le voit au niveau des menaces et des risques d'agression. »