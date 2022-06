Le Yukon, une terre toujours fertile en fossiles

Le paléontologue du gouvernement yukonnais, Grant Zazula, et son équipe ont découvert l'omoplate d'un mammouth laineux, une défense complète, des os de jambe, un bison des steppes, des chevaux et des caribous, notamment.

Nous pensons avoir trouvé l’os d’un renard de l’ère glaciaire , ajoute le scientifique.

La trouvaille qui enthousiasme le plus M. Zazula, c'est un bloc de boue congelée qui se trouve maintenant dans son congélateur. On peut voir un os de la jambe avec de la peau et des poils qui en sortent.

Il pense qu'il s'agit d'un lapin de l'ère glaciaire, mais il ne le saura qu’à l'automne lorsqu'il aura l'occasion de l'examiner de plus près.

Chargement de l’image La défense d'un mammouth laineux, des crânes de bisons des steppes et d'autres ossements d'animaux de l'ère glaciaire, découverts dans les champs aurifères du Yukon en juin. Photo : Gouvernement du Yukon

Cela fait de nombreuses années que Grant Zazula explore le Klondike à la recherche de fossiles et il en a trouvé un nombre élevé : des mammouths laineux, bisons de steppes, chevaux anciens, lions, loups et d’autres, tous datés de 10 000 à 100 000 ans avant notre ère.

Il continue pourtant d'être émerveillé à l’idée de découvrir de nouveaux trésors inattendus.

Chaque année, nous pensons en quelque sorte que nous allons aller au Klondike pour trouver des trucs typiques, un peu plus de ceci et un peu plus de cela. Mais, chaque année, nous faisons des trouvailles radicales, étonnantes , explique Grant Zazula.

Aide précieuse des mineurs

Si le paléontologue a réussi à mettre la main sur ces animaux momifiés, c’est notamment grâce à un mineur de la région. Il les a trouvés, récupérés et les a placés dans un congélateur avant d’appeler M. Zazula.

Ce dernier affirme que les mineurs d’or trouvent des fossiles depuis 120 ans au Yukon et que, sans leur travail méticuleux, on ne saurait pas qu’ils sont là.

Je ne connais pas beaucoup d'endroits dans le monde où nous avons ce genre de relation entre l'industrie, les mines et la paléontologie. Mais ici, au Yukon, cela fonctionne très bien , se réjouit M. Zazula.

Chargement de l’image Un mineur d'or à Whitman Creek utilise un canon à eau pour faire fondre le pergélisol, ce qui permet parfois de découvrir de l'or et des fossiles d'animaux de l'ère glaciaire. Photo : Gouvernement du Yukon

Scott Cocker, un étudiant au doctorat à l'Université de l’Alberta qui fait partie de l’équipe de Grant Zazula, recherche quant à lui des écureuils anciens de l’Arctique ainsi que d’autres animaux à partir d'échantillons d’ADN trouvés dans le pergélisol. Il espère ainsi identifier des nids d'écureuil gelés.

Il y a quelques mois, un rapport a révélé que de l’ADN de mammouth laineux avait été trouvé dans le sol gelé du Klondike, qui date d'environ 6000 ans. C’est étonnant, car cela nous dit que les mammouths laineux se sont éteints beaucoup plus tard que nous le pensions auparavant , note M. Zazula, en ajoutant que l’équipe assure maintenant le suivi de ces travaux.

Tout l’été, des paléontologues de Suède, de France, des États-Unis et du Musée de la Nature du Canada viendront prêter main-forte à Grant Zazula, Scott Cocker, ainsi qu’à Elizabeth Hall, une paléontologue adjointe du gouvernement territorial, et à Susan Hewitson, une technicienne de terrain en paléontologie.

Ils continueront à chercher des fossiles dans les champs aurifères du Klondike et passeront environ deux semaines dans le secteur de la rivière Old Crow.

En août, ils seront rejoints par un garçon de sept ans de la Fondation Make-A-Wish qui souhaite devenir paléontologue de l’ère glaciaire. Nous allons donc réaliser son rêve et l'emmener avec nous ramasser des os de mammouth , promet M. Zazula.

Avec les informations de Dave White et Michel Proulx