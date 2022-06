Inflation et coût de la vie : deux spécialistes répondent à vos questions

Deux conseillers, l’un en crédit et l’autre en insolvabilité, donnent certains conseils pour faire face à cette situation inédite en près de 40 ans.

Saïd Hazgour, conseiller en crédit à Moncton, suggère, en premier lieu, de réviser son budget. Pour la plupart des ménages, une large part des dépenses est vouée au transport, au logement et à la nourriture.

« Si on est dans le surplus, tant mieux, il faut continuer avec le même budget qu’on a. Si on ne l'est pas, il faudra réviser et voir où il faut s’adapter pour s’ajuster et ne pas être en difficulté prochainement. »