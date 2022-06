La bibliothèque Saint-Sulpice accueillera bien la Maison de la chanson et de la musique

Imaginée depuis plusieurs années par l’animatrice Monique Giroux et l’auteur-compositeur Luc Plamondon , la Maison de la chanson et de la musique du Québec s’installera bel et bien en 2026 dans l’endroit dont ils rêvaient : l’ancienne bibliothèque Saint-Sulpice, à Montréal.

Le premier ministre François Legault et la ministre de la Culture et des Communications Nathalie Roy en ont fait l’annonce vendredi à la Grande Bibliothèque en présence notamment de la mairesse de Montréal, Valérie Plante, mais aussi de Monique Giroux.

On veut que ce nouveau lieu fasse découvrir la musique d’ici aux Québécois, jeunes et moins jeunes, aux nouveaux arrivants et aux touristes. Qu’elle donne le goût de découvrir la musique d’ici et, à travers elle, nos grands artistes et notre culture , a déclaré, par communiqué, François Legault.

Située dans le Quartier latin, la bibliothèque Saint-Sulpice, dont l’immeuble est classé bâtiment patrimonial, est inoccupée depuis 2005.

Une vitrine pour la chanson québécoise

La Maison de la chanson et de la musique du Québec ambitionnera aussi de faire rayonner l'histoire de la chanson et de la musique québécoises, en donnant notamment accès à des documents manuscrits, sonores, numériques et visuels qui lui sont liés.

Ouverte au grand public comme aux artistes et aux personnes professionnelles de la musique, elle sera un espace de création ainsi que de pratique de la musique, mais aussi un lieu d’accueil de résidences d’artistes, d’ateliers scolaires, de classes de maître, de rencontres et d’échanges d’idées.

La chanson et la musique québécoises avaient besoin d’une maison, la première qui leur soit exclusivement consacrée, avec des locaux où l’on puisse les conserver, les raconter et les projeter dans le futur , a réagi par communiqué Monique Giroux, présidente d’Écho Sonore.

En partenariat avec BAnQ

Créé en 2018, l’OBNL Écho Sonore, placé sous la présidence d’honneur de Luc Plamondon, s’occupera de l’animation ainsi que de la programmation artistique de la Maison et en assurera la codirection avec Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ).

Les collections et les fonds de BAnQ liés à la chanson et à la musique sont riches. Chargée d’un passé hautement symbolique pour le Québec, la remarquable bibliothèque Saint-Sulpice nous permettra de les mettre en valeur et de les placer au cœur de l’animation et de la médiation culturelle et éducative de la Maison , a indiqué, par communiqué, Marie Grégoire, présidente-directrice générale de BAnQ.

BAnQ, en partenariat avec Écho Sonore, produira du contenu pour cette nouvelle Maison de la chanson et de la musique du Québec avec un projet baptisé La trame sonore du Québec, qui recevra 2 millions de dollars d’aide de Québec. L’objectif est de permettre à la population québécoise d’accéder en ligne au patrimoine musical issu des collections et des fonds de BAnQ jusqu’à l’ouverture de la Maison.

Un sondage sera aussi lancé à destination du grand public et du milieu culturel pour élire les 50 chansons québécoises incontournables. Chacune de ces chansons fera par la suite l’objet d’une capsule vidéo.

Un budget de 50 M$

La rénovation de la bibiothèque Saint-Sulpice et sa transformation en Maison de la chanson et de la musique du Québec coûtera 50 millions de dollars, qui seront financés par le gouvernement du Québec, la ville de Montréal et la vente à Hydro-Québec d'un terrain appartenant à BAnQ.

La Maison de la chanson et de la musique du Québec devrait ouvrir ses portes en 2026 au plus tard et ses frais de fonctionnement devraient s'élever à 7 millions de dollars par an.

Plus de détails à venir