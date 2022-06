La piscine du cégep de La Pocatière fera peau neuve au cours des prochaines années. Des travaux totalisant 6 millions de dollars seront réalisés à l'été 2023 afin de mettre à niveau et de rajeunir cette infrastructure construite il y a 62 ans.

Le gouvernement du Québec a alloué une somme d'un peu plus de 3,6 millions de dollars à l'établissement dans le cadre du nouveau Programme de soutien aux infrastructures sportives et récréatives scolaires et d’enseignement supérieur (PSISRSES).

La députée de la circonscription Côte-du-Sud, Marie-Ève Proulx en a fait l'annonce jeudi après-midi.

Les projets qui ont été retenus, ce sont des projets exemplaires avec des dossiers très bien montés. On voyait qu’à La Pocatière, il y avait un besoin, donc le Cégep s’est démarqué à ce niveau , affirme Mme Proulx.

Marie-Eve Proulx est fière que sa circonscription ait rempoté cet appel à projets (archives).

Cet investissement survient après l'octroi de sommes semblables pour la construction d'un terrain sportif extérieur à l'école secondaire du Mistral, à Mont-Joli, et la réfection des terrains de tennis et du terrain de soccer du cégep de Matane.

Pour couvrir une partie des frais des travaux de rénovation, le Cégep de La Pocatière investira un montant d'un million de dollars. Le reste de la facture sera assuré grâce au Plan québécois des infrastructures (PQI).

Des travaux attendus

Selon le directeur des études au cégep de La Pocatière, les travaux étaient plus que nécessaires à la piscine du cégep de La Pocatière qui a été bâtie en 1960. Vu son état, sa fermeture commençait à être envisagée si des travaux n'avaient pas lieu.

« On était rendus éventuellement à prendre une décision pour savoir si on la fermait. La meilleure possibilité, c’est celle qui nous arrive aujourd’hui. » — Une citation de Steve Gignac, directeur des études au cégep de La Pocatière

On se dit ‘’wow’’, on a un levier financier vraiment intéressant pour remettre à jour cette infrastructure. Il y a eu des réparations minimales au fil du temps pour l'entretenir, mais les petits bobos s’accumulent et ça devient d’une ampleur importante , ajoute-t-il.

La piscine de La Pocatière sera bientôt rénovée.

M. Gignac assure que le Cégep conservera les structures existantes de la piscine, notamment le bassin d'eau, mais qu'il procédera à la réfection du système mécanique et de la plomberie. Selon lui, ces réparations seront grandement appréciées des étudiants et de la communauté.

C’est la seule piscine intérieure entre Montmagny et Rivière-du-Loup , rappelle Steve Gignac.

Le cégep de La Pocatière est un établissement d'enseignement construit à partir de 1827 et dont la plupart des bâtiments ont été érigés dans le premier quart du XXe siècle, selon le répertoire du patrimoine culturel du Québec (archives).

Il indique que, pendant les travaux, la piscine sera plus difficile d'accès pour la population.

Il y aura différentes phases qui vont être faites. La piscine va quand même rester ouverte dans une certaine partie du processus, par exemple quand on va faire les appels d'offres et la préparation des plans et devis , affirme M. Gignac.

En tout, 81 projets ont bénéficié d'une aide financière en lien avec le PSISRSES au Québec, pour un investissement total de 175 millions de dollars.

Avec les informations de Patrick Bergeron