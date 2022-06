Mobilisation contre la vente de la maison Biard à Percé

Le Festival international de cinéma et d’art de Percé et la Grande rencontre des arts médiatiques en Gaspésie interpellent la ministre de la Culture, Nathalie Roy, ainsi que l'Université Laval, qui est propriétaire de cette maison, pour que la maison soit cédée au milieu culturel.

Le directeur général et artistique des Percéides, François Cormier, déplore avoir été mis devant le fait accompli par l'Université Laval, qui vient de mettre la maison en vente.

Selon eux, cette maison patrimoniale doit être conservée pour les mêmes raisons qui ont amené Québec à désigner sa quasi voisine, la villa Frédérick-James, Espace bleu de la Gaspésie .

Les deux organismes ont loué à plusieurs reprises la maison pour loger des artistes et des cinéastes ou pour leurs besoins de formation.

Si elle était cédée à des organismes à vocation culturelle, l’accès à la maison Biard permettait d'accueillir convenablement des artistes et de poursuivre d'une certaine manière le mandat que s'était donné l'Université Laval, estime François Cormier.

Il s'agit, selon lui, d'un enjeu important pour les organismes dans un contexte de rareté des logements en Gaspésie. Je reçois, dit-il, beaucoup d'appels d'organismes qui cherchent des hébergements pour des artistes et c'est très difficile à trouver, ajoute le directeur. Il faut absolument qu'on ait des infrastructures pour accueillir les artistes.

Les organismes demandent donc un moratoire sur la vente dans le but d'avoir du temps pour discuter de la vocation de la maison avec le ministère de la Culture et d'éventuels partenaires. Sinon, François Cormier craint une surenchère pour la vente de la maison. On ne pourra pas l'acquérir , craint-il.

Il dit avoir discuté avec le ministère de la Culture qui se dit prêt à aider.

Toutefois, le Ministère ne va pas déposer une demande pour acquérir la maison.

Interpellé par Radio-Canada, le Cabinet de la ministre de la Culture a fait savoir que la loi ne permet pas à la ministre de s’immiscer dans une transaction immobilière privée en imposant un moratoire pour empêcher une vente.

François Cormier rapporte aussi avoir fait plusieurs démarches auprès de l’Université Laval.

On demande à l'Université Laval de nous céder la maison, comme ils ont cédé la villa Frederick-James au gouvernement. On pourrait en être le gestionnaire principal et partager cette maison avec tous les autres organismes et besoins culturels existants.

C'est une fin de non-recevoir, rapporte le directeur général et artistique des Percéides.

De son côté, la direction de l’Université Laval a fait savoir par communiqué qu’elle s’assure de gérer de manière responsable ses actifs immobiliers et financiers, et ce, au bénéfice de sa mission d’enseignement et de recherche.

La maison a été acquise par l'Université Laval en 2003 même temps que la villa Frederick-James. L'Université a alors installé son École internationale d'été de Percé dans la villa, tandis que la maison a servi à l'hébergement des participants et participantes. Les activités de l'École internationale d'été ont pris fin en 2015.

L’Université rappelle que de 2016 à 2020, elle a tenté diverses relances des activités à la villa Frederick-James.

Bien que des échanges aient eu lieu et des séances d’idéations aient été réalisées avec des partenaires du milieu, indique le porte-parole Simon La Terreur, aucun projet n’était sur le point de se concrétiser, notamment en raison de l’absence de financement ou de subvention spécifique à cette fin.

Chargement de l’image La villa Frédérick-James qui surplombe la Ville de Percé, a été cédée par l'Université au gouvernement du Québec. Photo : Radio-Canada / William Bastille-Denis

L’Université se dit heureuse d'avoir cédé la villa Frederick-James au gouvernement du Québec qui pourra préserver le bâtiment et le mettre à la disposition de la population. Elle fait aussi valoir que la Maison Biard demeure dans le site patrimonial de Percé et qu’un acquéreur devra respecter les modalités afférentes, notamment en termes de préservation et de considération paysagère.

La maison Biard, située sur la grève de l'Anse-du-Nord à Percé, a été construite en 1901. Le bâtiment, qui fait partie du site patrimonial de Percé, a appartenu à John Le Marquand et à son associé Charles Biard, tous deux négociants de morue salée-séchée.