Les producteurs acéricoles souhaitent protéger 200 000 hectares des coupes forestières

Les producteurs et productrices acéricoles du Québec souhaitent que Québec prenne davantage soin des érablières situées en forêt publique.

Ils réclament que le gouvernement s'engage à préserver 200 000 hectares de forêt pour des activités durables , telles que l'acériculture.

On nous propose un 24 000 hectares qui est à protéger au niveau des PAP [potentiel acéricole à prioriser]. Pour nous, ce n'est pas suffisant. Ce qu'on veut, c'est qu'il y ait directement un engagement par rapport à des superficies supplémentaires , a affirmé le président des Producteurs et productrices acéricoles du Québec, Luc Goulet, en entrevue à l'émission D'Est en est.

Selon M. Goulet, les acériculteurs doivent aménager la forêt de façon à ce qu'elle produise encore dans 40 ans. Or, les coupes forestières ne sont pas toujours compatibles avec cette vision à long terme, déplore-t-il.

« Souvent les mêmes érables qu'on convoite pour produire de la sève, l'industrie forestière les convoite pour faire des planchers en planches ou d'autres produits. » — Une citation de Luc Goulet, président des Producteurs et productrices acéricoles du Québec

Certains types d'intervention actuellement dans des peuplements font en sorte qu'à long terme, ce sont des boisés qui n'auront aucune valeur pour la production de sève dans 40 ans, parce que les dommages qui sont faits présentement sont trop grands , ajoute-t-il.

Les producteurs acéricoles faisaient ses recommandations dans le cadre de la consultation en ligne du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs concernant son Plan directeur ministériel pour le développement de l'acériculture en forêt publique, dont il a annoncé la création en novembre 2021.

L'exercice a pour but de favoriser l'essor de la filière du sirop d'érable, et de favoriser la cohabitation entre l'industrie forestière et acéricole, alors que plusieurs producteurs ont dénoncé les coupes forestières dans leur secteur au cours des dernières années.

Les consultations se poursuivent jusqu'au 26 juillet.

D'après une entrevue réalisée par Émilie Gagné