COVID-19 : les décès et les hospitalisations continuent de baisser au Manitoba

Selon le dernier rapport hebdomadaire de la province, les décès et les hospitalisations dus à la COVID-19 au Manitoba continuent de diminuer.

Du 12 au 18 juin, 10 personnes sont décédées à cause du virus alors qu'il y en a eu 11 la semaine précédente.

Les derniers décès portent le total à 2025 depuis le début de la pandémie, dans la province.

Moins de personnes atteintes de la COVID-19 ont été admises à l’hôpital par rapport à la semaine précédente. Ils sont 58 cette semaine contre 80.

Aussi, le taux hebdomadaire de tests positifs au Manitoba est passé à 11,3 %, contre 9,6 % la semaine précédente.

Il y a eu 340 nouveaux cas de COVID-19 confirmés en laboratoire, une diminution par rapport aux 495 cas de la semaine précédente.

Cependant, il s'agit d'un sous-dénombrement du nombre réel d'infections, en raison d'un manque d'accès aux tests de réaction en chaîne par polymérase (tests PCR), le seul type de test enregistré par la province.

Au 18 juin, 83,1 % de tous les Manitobains âgés de 5 ans et plus avaient été entièrement vaccinés et 55,1 % avaient reçu au moins une injection de rappel.

La semaine dernière, les responsables de la santé publique ont déclaré que la province surveillait la propagation des sous-variantes BA.4 et BA.5, qui pourraient être plus graves dans certaines circonstances.

Mercredi, le gouvernement du Manitoba a annoncé qu'il sollicite l'avis de la population sur de nouveaux plans de vaccination des enfants de moins de 5 ans. La province demande en particulier aux parents de jeunes enfants de donner leur avis.

Le sondage est accessible en ligne jusqu'au 13 juillet  (Nouvelle fenêtre) .

Les vaccins pour les enfants de 6 mois à 4 ans pourraient être approuvés par Santé Canada cet été.

Avec les informations de Cameron MacLean