Changer de vie : du théâtre d’été à l’humour décalé par la créatrice de Baby-sitter

La pièce commence avec le personnage de Jasmine, qui a retrouvé sur Facebook une personne avec qui elle n’a jamais eu vraiment d’affinité, mais chez qui elle décide de débarquer au milieu de la nuit. S’ensuit une série de hasards qui va changer la vie des personnages , explique Catherine Léger.

Changer de vie, qui se veut une comédie sur la quête du bonheur, met en vedette Ariel Ifergan, Marilou Morin, Étienne Pilon et Mélanie St-Laurent. Sébastien Gauthier en signe la mise en scène.

J’avais envie de mettre en scène des personnages qui ont l’impression de suivre le mode d’emploi et qui pourtant ne sont pas heureux. Ils sont un peu frustrés contre cette idée du bonheur qu’on nous vend constamment, parfois très subtilement et parfois un peu moins , résume Catherine Léger.

Du théâtre d’été à l’humour un peu décalé

C’est le Petit Théâtre du Nord qui a approché Catherine Léger pour lui demander d’écrire une pièce, tout en lui laissant carte blanche. Plutôt que de partir avec une idée très définie en tête, comme elle le fait souvent, l’autrice affirme s’être laissée porter par le plaisir des dialogues et des personnages.

Si Changer de vie s’inscrit bien dans la lignée de ce qu’on appelle le théâtre d’été, c’est-à-dire des pièces légères visant principalement à faire rire, l’autrice affirme que sa création possède une dimension plus dramatique.

J’ai toujours envie d’écrire de la comédie, ça ne me prend pas grand-chose pour me donner le goût d’aller vers ça. Mais c’est un humour un peu plus décalé qu’une comédie typique d’été. Il y a aussi un personnage qui a des idées suicidaires, un autre qui gère toutes sortes de dépendances , explique-t-elle. Donc je dirais que c’est une comédie avec un fond un peu plus sérieux.

Changer de vie, une création du Petit Théâtre du Nord, est présenté du 23 juin au 27 août au Centre de création de Boisbriand, une ancienne église reconvertie en lieu de création depuis l’été dernier.

Ce texte a été écrit à partir d'une entrevue réalisée par Claudia Hébert, chroniqueuse culturelle à l'émission Tout un matin. Les propos ont pu être édités à des fins de clarté ou de concision.