Le phare de l’Île Verte classé immeuble patrimonial

Un an après avoir annoncé son intention de protéger le phare de l'île Verte , la ministre de la Culture et des Communications, Nathalie Roy, a annoncé l'officialisation du classement, en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel.

Ce geste du gouvernement du Québec vise à assurer la connaissance, la protection, la mise en valeur et la transmission du plus ancien phare du Québec .

Construit entre 1806 et 1809, le phare de l'île Verte servait à indiquer l'entrée du chenal sud du fleuve Saint-Laurent.

Il a été gardé par quatre générations de la famille Lindsay de 1827 à 1964. Son fonctionnement a depuis été automatisé. Le phare sert toujours d'aide à la navigation.

En plus de guider les navires sur le magnifique fleuve Saint-Laurent, le phare de l'Île-Verte et son site sont de véritables repères de l'identité culturelle québécoise. Ils possèdent un riche passé et sont de rares témoins du métier de gardien de phare, souvent transmis de père en fils, et du mode de vie particulier qui lui est associé. Je suis très contente de procéder à ce classement et d'ainsi reconnaître ces joyaux qui contribuent à la beauté du paysage de la région , a indiqué Nathalie Roy par voie de communiqué.

Le phare de l'Île Verte est le troisième plus vieux phare au Canada.

À pareille date l'an passé, la ministre s'était aussi engagée à protéger le phare des Îles-du-Pot-à-l’Eau-de-Vie, au large de Rivière-du-Loup. Un an plus tard, il n'est toujours pas classé.