L’animateur Pierre-Yves Lord pilotera jeudi soir à Montréal le spectacle de la fête nationale, qui fera son retour devant un public après deux années de pandémie. Ce spectacle mettra en vedette plus de 30 artistes dont Patrice Michaud, Sarahmée, Roxane Bruneau, Michel Pagliaro et Les Louanges.

Intitulé J’aime ma langue, le spectacle débutera à 21 h sur la Place des festivals, au centre-ville. C’est un spectacle qui réunit tout ce que j’aime [...], c’est à dire le Québec, la fête, la musique , dit Pierre-Yves Lord, qui se réjouit de voir le Québec d’aujourd’hui sous toutes ses formes et toutes ses couleurs .

L’animateur, qui a vécu son premier spectacle de de la Saint-Jean-Baptiste en 1990, à une époque où le climat politique était bien différent d’aujourd’hui, a évoqué en entrevue les questions de diversité et d’inclusion qui sont au cœur des débats aujourd’hui.

Bien sûr qu’on a encore des défis en inclusion et dans notre façon d’accueillir les gens qui viennent d’ailleurs pour que tout le monde se sente à sa place. Mais le Québec change, et je trouve ça beau.

Pierre-Yves Lord sera aussi maître de cérémonie pour la fin de soirée au Quartier des spectacles. Accompagné d’une fanfare, il sera DJ, de 23 h à minuit, pour faire danser la foule.

Les deux dernières éditions du grand spectacle de la fête nationale avaient été présentées sans public, en raison de la crise sanitaire, et avaient été préenregistrées à l’Amphithéâtre Cogeco de Trois-Rivières, en 2020, et aux abords du Manoir Richelieu de Charlevoix, en 2021.

Le spectacle de jeudi sera diffusé en simultané à la radio sur les ondes des stations musicales de Cogeco Média (96,9 CKOI, les cinq stations Rythme, CIME et Planète) et sera rediffusé le 24 juin, à 20 h, sur ICI Radio-Canada Télé et TVA. Il sera disponible sur les plateformes en ligne ICI Tou.tv et TVA+ à compter du 25 juin.

Ce texte a notamment été écrit à partir d'une entrevue réalisée par Claudia Hébert, chroniqueuse culturelle à l'émission Tout un matin. Les propos ont pu être édités à des fins de clarté ou de concision.