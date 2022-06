Un parc éolien dans l’ouest de T.-N.-L. pourrait produire plus d'énergie que Muskrat Falls

World Energy GH2 s'attend à produire jusqu’à un gigawatt (GW) d’énergie grâce au nouveau parc éolien, soit plus d’électricité que la centrale de Muskrat Falls, afin de produire de l’hydrogène vert et de l’ammoniac dans une nouvelle usine à Stephenville.

Qu'est-ce que l'hydrogène vert?

L’hydrogène vert est le dihydrogène (H 2 ) produit en utilisant de l’électricité à faible empreinte carbone, comme l’énergie éolienne. Sa production consiste à faire passer un courant électrique dans l’eau (H 2 O) afin de décomposer ses molécules et d’en extraire l’hydrogène.