3,8 M$ pour rénover la piscine de la Cité étudiante de Roberval

La piscine de la Cité étudiante de Roberval fera l’objet de travaux au coût de 3,8 millions de dollars. Québec investit 2,5 millions de dollars et le Centre de services scolaire du Pays-des-Bleuets injecte 1,3 million de dollars.

Le projet de rénovation a été annoncé jeudi, en conférence de presse.

On attendait la concrétisation de cette annonce là depuis quelque temps. Je crois beaucoup en l’importance de conserver et de garder en santé nos infrastructures. On va lui redonner ses lettres de noblesse , a déclaré la députée caquiste de Roberval, Nancy Guillemette.

Chargement de l’image La députée de Roberval, Nancy Guillemette, et le directeur général du Centre de services scolaire du Pays-des-Bleuets, Patrice Boivin. Photo : Radio-Canada / Laurie Gobeil

Les investissements profiteront aux jeunes et moins jeunes puisque plusieurs organisations municipales utilisent la piscine dans une proportion de 90 %.

On savait qu’il fallait intervenir. On la maintenait en vie grâce au département des miracles , a imagé le directeur général du Centre de services scolaire du Pays-des-Bleuets, Patrice Boivin. Il a rappelé que la piscine a atteint l’âge vénérable de 44 ans.

Chargement de l’image La piscine profite aux élèves de la Cité étudiante, mais aussi à la population de Roberval. Photo : Radio-Canada / Lau

Le bassin, les systèmes de plomberie, les mezzanines, les bureaux et les vestiaires seront mis au goût du jour.

Les travaux débuteront à l’été 2023, ce qui engendrera la fermeture de la piscine pendant six à huit mois.

Avec les informations de Laurie Gobeil