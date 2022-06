Les transports en commun se remettent doucement sur les rails de l’avant-pandémie

La CTT et GO Transit affirment avoir retrouvé respectivement 60 et 50 % des usagers d'avant la pandémie grâce à l'assouplissement des restrictions sanitaires, mais aussi grâce à un plus grand nombre d'événements en personne et à la fin progressive du télétravail.

Il nous a fallu deux ans pour revenir à cette situation , résume Stuart Green, porte-parole de la CTT . Le rapport financier qui sera soumis au conseil d'administration jeudi prévoit même un excédent de revenus de 66 millions de dollars, en partie grâce aux économies de main-d'œuvre et d'exploitation qui seront réalisées d’ici fin 2022.

Les mesures d'aide gouvernementales auront permis de maintenir les deux organismes à flot depuis 2020, même s'ils continuent de dépendre fortement des recettes de billetterie pour fonctionner.

La CTT et GO Transit doivent donc reconquérir les usagers les ayant délaissés, en attirer de nouveaux et trouver des moyens de s'adapter à l'évolution des modes de déplacement.

Ce sont des choses dont nous devons être conscients afin de nous assurer que nous offrons le meilleur service, aux bons moments de la journée, sur les bons itinéraires , indique M. Green.

Retour à la normale en automne

Si les week-ends sont devenus la nouvelle période de pointe pour la CTT et GO Transit, les deux agences cherchent de nouvelles méthodes pour faire revenir les voyageurs.

GO Transit explore différentes options tarifaires et a mis en place le wifi gratuit dans les trains, les bus et les gares en 2020, explique Anne Marie Aikins, porte-parole de Metrolinx, l'agence provinciale qui supervise GO Transit.

De son côté, la CTT teste le transport à la demande à l'aide d’anciens autobus Wheel-Trans à East York, dans les Beaches et à North York, et étudie aussi les options de covoiturage ainsi que les partenariats avec d'autres organismes.

M. Green indique qu'à l'exception des services saisonniers, tous les itinéraires de la CTT sont toujours en service même si certains ont réduit leur fréquence par rapport aux niveaux d'avant la pandémie.

Si les autobus du réseau GO ont repris leurs activités normales, environ un quart des lignes ferroviaires ne sont pas encore en service, précise Mme Aikins.

L'objectif demeure le retour à un plein fonctionnement des itinéraires d'ici l'automne, dit-elle, une prévision qui pourrait bien se concrétiser grâce à l’augmentation du prix de l’essence et aux embouteillages.

Tarifs abordables

Les gens ont hâte que nous rétablissions tous leurs services, et nous le faisons aussi vite que possible , souligne la porte-parole de Metrolinx en mentionnant l'ouverture des lignes de train léger Eglinton Crosstown et Finch West au cours des deux prochaines années.

L'expansion des réseaux de transport en commun et le retour de l'achalandage sont des nouvelles réjouissantes aux yeux de Vincent Puhakka, membre du comité de TTCriders, un groupe qui se décrit comme une organisation démocratique, dirigée par des bénévoles, usagers du transport en commun .

Néanmoins, cela ne démontre pas forcément que les organismes de transport en commun ont tiré les leçons de la pandémie, dit-il.

Beaucoup de gens voulaient utiliser les transports en commun et le service n'était pas là pour eux , déplore M. Puhakka en faisant référence aux autobus bondés avant et même pendant la pandémie malgré le ralentissement du service.

« Que va-t-il se passer lorsque les gens reviendront massivement au transport en commun, ce qui est déjà le cas ? » — Une citation de Vincent Puhakka, membre du comité de TTCriders

Il est crucial que la Ville de Toronto aide la CTT et Metrolinx à mieux intégrer et rationaliser les systèmes de transport en commun, à maintenir des tarifs abordables et à faire du transport en commun une priorité dans les zones à faible revenu dont il a été démontré qu'elles utilisent le service plus que les autres, fait valoir ce Torontois.

Les deux opérateurs assurent qu’ils sont prêts à accroître leur offre sur tous les fronts pour répondre à la demande croissante - en particulier en septembre, lorsque les étudiants retournent en classe, même si un nouveau confinement devait être déclaré.

D'après les informations de Vanessa Balintec, CBC