Québec annonce 340 millions $ pour doubler l’autoroute 55

Les véhicules empruntant l’autoroute 55 entre Bécancour et Sainte-Eulalie au Centre-du-Québec pourront d’ici 2028 bénéficier de plus de sécurité. Le ministre du Transport et ministre responsable de la région de l’Estrie, François Bonnardel annonce un investissement de 340 millions $ pour séparer les deux voies de circulation.