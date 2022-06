Jean-François Vachon souhaite représenter le PQ dans Rouyn-Noranda-Témiscamingue

Celui qui occupait jusqu’à tout récemment un rôle d’adjoint aux communications pour le député du Bloc québécois Sébastien Lemire affirme que c’est la cause de l’indépendance qui l’amène à se lancer dans l’arène politique.

« D’abord, c’est parce que je suis un indépendantiste convaincu. Pour moi, l’indépendance du Québec est quelque chose de très important et je pense qu’on a besoin de ces leviers-là comme région et comme futur pays, d’avoir tous les pouvoirs pour réussir à développer notre région comme on le souhaite. » — Une citation de Jean-François Vachon, candidat à l'investiture pour le PQ

Parmi les dossiers qu’il souhaite mettre de l’avant, M. Vachon mentionne celui de la qualité de l’air à Rouyn-Noranda, la pénurie de main-d'œuvre et la question de la souveraineté alimentaire, notamment.

Il ne faut pas oublier l'agriculture. C’est quelque chose qui est très important avec la guerre en Ukraine, l’inflation, je pense que l’agriculture a un rôle à jouer au niveau régional. On a un potentiel à développer et il faut aussi donner les infrastructures nécessaires pour qu’on développe notre agriculture de proximité et qu’on puisse créer une souveraineté alimentaire en région , exprime l'ancien journaliste des journaux La Frontière et Le Citoyen.

Rallier les souverainistes

Bien que les sondages ne favorisent pas le Parti québécois pour le moment, Jean-François Vachon croit être en mesure de brouiller les cartes en ralliant les électeurs souverainistes de la région.

En Abitibi-Témiscamingue, il y a un bassin souverainiste qui est important, il y a des gens qui croient encore à la cause et je pense que ma candidature va aller chercher ces gens-là. Rouyn-Noranda-Témiscamingue a eu des députés souverainistes et je pense qu’on va être capables de mobiliser les gens. Mon objectif, c’est de brouiller les cartes , déclare M. Vachon.

Le candidat du Parti québécois dans Rouyn-Noranda-Témiscamingue devrait être officiellement investi au cours des prochaines semaines.