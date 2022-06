La Cour suprême des États-Unis invalide une loi new-yorkaise encadrant le port d’arme

La Cour suprême des États-Unis a invalidé jeudi une loi de l'État de New York qui imposait des limites au port d’une arme de poing en public, en concluant qu’elle viole la Constitution américaine.

La décision, prise à une majorité de six contre trois, consacre le droit des Américains de sortir armés de leur domicile, quelques semaines à peine après une série de tueries de masse, dont celles d’Uvalde et de Buffalo.

« Le 2e et le 14e amendements de la Constitution protègent le droit d'un individu de porter une arme de poing pour son autodéfense à l'extérieur de son domicile. » — Une citation de Clarence Thomas, juge à la Cour suprême, au nom de la majorité

La Cour agit sans considérer les conséquences potentiellement mortelles de sa décision , a regretté son collègue progressiste Stephen Breyer dans un argumentaire distinct, en rappelant qu' en 2020, 45 222 Américains ont été tués par des armes à feu .

La loi new-yorkaise, qui date de 1913, limitait la délivrance de permis de port d'arme dissimulée aux personnes ayant des raisons de croire qu'elles pourraient avoir à se défendre.

Le jugement du plus haut tribunal américain aura des répercussions dans d'autres États américains qui ont des législations comparables, dont la Californie, le New Jersey, le Massachusetts, le Rhode Island et Hawaï, selon des mémoires déposées devant le tribunal.

Les six juges qui ont approuvé la décision sont tous associés à l'aile conservatrice de la Cour suprême, devenue nettement majoritaire depuis les nominations faites par l'administration Trump.

La loi new-yorkaise était contestée par deux résidents de l'État, qui n'avaient qu'un droit limité de porter une arme à l'extérieur de leur domicile, et une filiale de la National Rifle Association (NRA), puissant lobby des armes à feu.

Ratifié en 1791, le deuxième amendement de la Constitution stipule qu' une milice bien organisée étant nécessaire à la sécurité d'un État libre, le droit qu'a le peuple de détenir et de porter des armes ne sera pas transgressé .

En 1939, la Cour suprême avait jugé que cet amendement protégeait le droit d'utiliser des armes dans le cadre d'une force de maintien de l'ordre, comme l'armée ou la police, mais qu'il ne constituait pas un droit individuel à l'autodéfense.

Elle a cependant changé de position lors d'un arrêt historique rendu en 2008, qui établissait pour la première fois un droit à posséder une arme à son domicile pour se défendre.

Elle a toutefois laissé aux villes et aux États le soin d'encadrer le transport d'une arme à l'extérieur d'un domicile, ce qui explique pourquoi les règles actuelles varient d'un endroit à un autre. L'arrêt de jeudi met un terme à cette latitude.

Le 14e amendement stipule pour sa part qu'un État ne peut adopter ou appliquer des lois qui restreindraient les privilèges ou les immunités des citoyens des États-Unis ni priver une personne de sa vie, de sa liberté ou de ses biens sans procédure légale .

La gouverneure de New York, la démocrate Kathy Hochul, a déploré un jour sombre et s'est dite navrée de la décision de la Cour suprême.

Il est scandaleux, absolument scandaleux que ces juges aient supprimé nos droits à jouir de restrictions sensées sur les armes à feu, a-t-elle déclaré à des journalistes.

La NRA a plutôt salué une victoire , se réjouissant que la Cour déclare inconstitutionnelles les restrictions au port d'arme prévues dans la loi.

« La Cour suprême a affirmé que le droit de porter des armes NE S'ARRÊTE PAS À LA PORTE DU DOMICILE. » — Une citation de Tweet de la National Rifle Association

La NRA milite depuis très longtemps pour une lecture littérale du deuxième amendement de la Constitution des États-Unis.