Moncton approuve la construction d’un immeuble de six étages au centre-ville

Le terrain au centre-ville, le parc de stationnement de la rue Robinson sera converti en un bâtiment avec stationnement souterrain, espaces commerciaux au premier étage et 84 unités résidentielles d'une superficie de 450 à 800 pieds carrés.

Moins cher pour les locataires, ces petits logements seraient un atout pour la ville, selon le promoteur de Galco Atlantic Investments Stephen Gallant.

Moncton est en pleine expansion, le centre-ville surtout, c’est de la bombe , dit-il. Selon nous, les petites unités résidentielles ont la cote sur les plus grandes en ce moment, en raison de leur caractère abordable.

C’est en 2017 qu’a eu lieu l’échange de terrain entre Galco Atlantic Investments et la ville de Moncton.

Le terrain au centre-ville de Moncton acquis par le promoteur Galco Atlantic Investments en 2017. Photo : Gracieuseté : Ville de Moncton

En 2011, une cinquantaine de manifestants avaient campé sur le terrain adjacent au Château Bel âge pour empêcher la compagnie d’y couper des arbres.

L’échange de terrain de la ville de Moncton, six ans plus tard, était dans le but de faire de cet espace un futur parc.

La Municipalité a payé 222 990 $ à Galco Atlantic Investments afin d’obtenir un espace gazonné près de l’ancien Château Bel âge.

L’entente stipulait initialement que l’entreprise se devait de construire un immeuble d’une valeur de 7,5 M$ en cinq ans, faute de quoi, la ville rachetait le terrain. Le conseil de Moncton a finalement décidé d’accorder un délai jusqu’au début de 2023.

Stationnement au centre-ville

Galco Atlantic Investments a demandé mercredi soir lors d’une réunion avec le comité consultatif d’urbanisme la dérogation de huit règlements municipaux. Ils ont tous été approuvés.

Entre autres, la réduction des entrées de l’immeuble faisant face à la voie ferrée et la limitation du nombre de terrasses individuelles. Un espace commun a plutôt été proposé.

Par ailleurs, le comité consultatif d’urbanisme a posé des questions sur les possibles répercussions sur le trafic que pourraient avoir les changements effectués à ce stationnement.

Maxime Gauvin, un membre du comité, a aussi demandé si les répercussions de la construction sur le Théâtre Capitol.

Cet établissement a un quai de chargement à proximité du site de construction. De plus, un espace de stationnement appartenant à la ville, à l’arrière du Théâtre Capitol, sera converti en une voie à sens unique et 22 espaces de stationnement.

Le directeur de l’ingénierie et du développement de la ville René Legacy a précisé que ces 22 espaces de stationnement appartiennent à la ville, mais seront réservés aux clients du Théâtre Capitol lors de leurs grands événements.

On a aussi informé le comité que les bornes de paiement seront retirées et les lignes de la rue peintes cette année. Le service souterrain, les bordures et les trottoirs feront l’objet de travaux plus importants en 2024.

Une urbaniste de la ville de Moncton, Sarah Anderson, a dit voir d’un bon œil la mise en place d’espaces commerciaux à l’étage de l’immeuble. Cela attirera encore plus de piétons, dit-elle.

Le comité était aussi curieux de savoir si les logements seraient abordables. Le prix des locations d’unités n’a pas encore été déterminé par Galco Atlantic Investments.

Avant de commencer les travaux, Galco Atlantic Investments doit encore obtenir des permis de construction.

L’approbation du comité consultatif d’urbanisme expire dans 36 mois si le promoteur ne les reçoit pas.

Galco Atlantic Investments souhaite commencer les travaux le plus rapidement possible, pour que le projet soit prêt en 2024.