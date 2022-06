Le débat entourant le projet de Medway à Rivière-du-Loup se poursuit

Plus d'une trentaine de personnes se sont déplacées mercredi soir pour assister à une rencontre publique organisée par la Ville de Rivière-Loup concernant la démolition de l'édifice du 35, rue Saint-Louis, souhaitée par le Groupe Medway.

L'entreprise projette de construire un édifice de neuf étages comprenant des locaux commerciaux et des logements locatifs à cet emplacement.

Même si plusieurs personnes se sont dites d'accord avec la démolition de l'édifice actuel, des opposants ont dénoncé une fois de plus le projet du promoteur Medway.

Ils craignent l'impact de ce projet sur la circulation dans le secteur de la rue Saint-Louis. Ils appréhendent aussi que cette nouvelle construction crée un îlot de chaleur. La question de la hauteur de l'édifice fait aussi partie des inquiétudes formulées par les citoyens.

« S'il se réalise, ce projet va créer un précédent pour la hauteur des futurs immeubles à Rivière-du-Loup. » — Une citation de Johanne Doucet, citoyenne de Rivière-du-Loup

Certains résidents et commerçants ont tout de même donné leur appui au projet. Tourisme Rivière-du-Loup, la Chambre de commerce de la MRC de Rivière-du-Loup et l'organisme Espace Centre-Ville ont souligné que la densification du secteur de la rue Lafontaine amènerait beaucoup plus d'avantages que d'inconvénients.

Chargement de l’image Un croquis du développement projeté par Medway qui comprend un bâtiment de neuf étages (archives). Photo : Gracieuseté : Medway

Le président d'Espace Centre-ville, Pascal Gagnon, avoue qu'il n'y a pas de projet parfait. Il estime toutefois que celui de Medway est intéressant à plusieurs égards. Selon lui, la construction de nouveaux logements au centre-ville aidera grandement à revitaliser le secteur.

« Un projet comme celui-là va permettre aux commerçants de voir à long terme et d'assurer la pérennité des activités qui s'y déroulent. » — Une citation de Pascal Gagnon, président d'Espace Centre-Ville

Les élus de Rivière-du-Loup annonceront leur décision concernant la demande du permis de démolition lors de la séance du conseil municipal du 4 juillet. Lors de cette séance, une consultation publique aura également lieu au sujet de certaines modifications que souhaite apporter la Ville pour son Programme particulier d'urbanisme. Ces modifications toucheront le projet proposé par Medway.