La province diminue ses coupes dans la vallée d’Annapolis pour protéger du lichen

Les manifestants auraient préféré qu’aucun arbre de la forêt mature de Beals Brook ne soit coupé, mais la décision de la province les satisfait.

Les lichens trouvés à 17 endroits sur le site, entre Roxbury et Albany, ont été examinés par des lichénologues du ministère des Ressources naturelles et des zones tampons appropriées de 100 mètres seront en place autour des endroits où les observations ont été confirmées , écrit un porte-parole du ministère dans un courriel.

La récolte de 24 hectares de forêt qui était prévue est donc passée à 10 hectares.

Nina Newington n'est pas convaincue de la qualité du travail des biologistes qui approuvent les projets d'exploitation forestière sur les terres de la couronne.

Nina Newington, l'une des nombreuses personnes opposées à l'exploitation forestière dans la région ne s'attend pas à ce que l'entreprise qui devait effectuer les travaux veuille continuer.

Ça supprime presque 60 % de la coupe proposée , dit-elle.

Ça rend l'accès beaucoup plus difficile et beaucoup moins attrayant économiquement.

Les manifestants ont commencé à camper dans la région en décembre et après 203 jours ils ont le sentiment du devoir accompli.

« C’est l'une des rares forêts, vieilles de 80 ans environ, qui est encore debout. » — Une citation de Nina Newington, manifestante

La province avait d’abord décidé d’aller de l’avant avec son projet d'exploitation forestière en limitant certains endroits de la forêt pour protéger le lichen.

Les manifestants n'étaient pas satisfaits parce qu’ils croyaient qu'il restait encore du lichen à trouver.

Ils ont lancé une recherche citoyenne, organisé des ateliers et appris auprès d'experts comment repérer le lichen.

Nina Newington dit que le groupe a répertorié trois espèces de lichen rares.

L’anzie mousse-noire et le pannaire jaune pâle qui font partie du registre des espèces en péril au Canada et le lichen Sclérophore givré qui est considéré comme rare et fragile.

Un exemple de la présence de lichen Anzie mousse-noire dans la forêt provinciale destinée à l'exploitation forestière.

Elle dénonce la manière dont le ministère des Ressources naturelles a géré la situation.

On nous a dit au début que le biologiste du ministère des Ressources naturelles avait examiné le site, non pas une, mais deux fois à cause des préoccupations des citoyens, et qu'il n'y avait aucune espèce en péril à craindre, donc il n’a pas fait son travail, dit-elle.

Le ministère des Ressources naturelles dit que la coupe de 10 hectares a été approuvée et se fera à la discrétion du titulaire du permis .

WestFor Management Inc., l’entreprise qui doit faire la coupe, dit qu’elle va suivre les directives de gestion forestière écologique et protéger toutes les espèces en péril.

Alors que les manifestants quittent le site, Nina Newington dit qu'ils ne partent pas pour de bon.

On sait comment venir ici et on est prêt à revenir , dit-elle. Nous avons créé un réseau et s’il le faut nous reviendrons pour protéger cette forêt.