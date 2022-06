La malpropreté du centre-ville de Chicoutimi irrite des commerçants

Des commerçants et restaurateurs du centre-ville de Chicoutimi dénoncent l’état d’insalubrité dans le secteur où ils ont pignon sur rue et demandent à la Ville d’accroître ses activités de nettoyage.

C’est notamment le cas de David Rousseau, chef propriétaire du restaurant Bistro-D. En entrevue à l’émission C’est jamais pareil, il s’est dit exaspéré de constater que la rue Racine est sale et que des odeurs d’excréments planent à certains endroits. L’autogare du Havre et la passerelle qui relie le stationnement à l’artère principale sont souvent jonchées de vitre et de détritus et sentent l’urine.

Au fil des années, j’ai appelé à la Ville pour parler du dossier. On nous dit qu’il faut les appeler quand il y a des problèmes, quand c’est sale et qu’il y a de la vitre cassée. Moi, j’ai d’autres choses à faire. J’ai un commerce à gérer. On me demande de payer mes taxes, d’être là et de m’occuper de mon monde. Là, passer le balai et demander de venir ramasser le vomi, ça commence à être lourd , a martelé le restaurateur.

D’autres commerçants ont rapporté le même problème et aimeraient que le service des travaux publics soit plus présent sur le terrain.

Mireille Jean au fait de la situation

La conseillère municipale responsable de ce secteur, Mireille Jean, dit comprendre la situation et l’exaspération du restaurateur. Elle assure que des employés municipaux se rendent sur place deux fois par jour pour nettoyer, mais convient que c'est insuffisant.

Je comprends son exaspération […]. L’environnement n’est pas alléchant, il y a de quoi péter les plombs, mais ce n’est pas si alarmant que ça. Du nettoyage se fait deux fois par jour, mais il y a quand même beaucoup de gens qui visitent le centre-ville , a-t-elle fait valoir, au micro de Frédéric Tremblay.

La conseillère, qui est aussi femme d’affaires et dont le bureau se trouve dans le secteur, aimerait que les opérations de nettoyage quotidiennes soient plus fréquentes. Le manque de main-d’œuvre rend cependant la tâche difficile.

Chargement de l’image L'autogare du Havre est située au centre-ville de Chicoutimi. Photo : Radio-Canada / Julien Gagnon

Si Mireille Jean convient que la malpropreté des lieux n’est pas invitante pour les visiteurs et touristes et qu’elle ternit l’image du principal centre-ville de Saguenay, elle en appelle à la collaboration des commerçants et citoyens pour trouver des solutions . Elle assure qu’un nettoyage de fond a été fait à l’autogare pour dissiper les odeurs nauséabondes qui y planent.

La Ville est à la recherche d’une entreprise capable de repeindre les murs du stationnement à étages pour lui redonner un peu de son lustre, mais elle peine à trouver.

« J’invite les entrepreneurs à participer à un appel d’offres. On n’a pas eu de soumissions. » — Une citation de Mireille Jean, conseillère municipale, Saguenay

Quant aux odeurs d’urine et aux détritus près de Service Canada, où les files d’attente s’allongent devant le bureau des passeports, Mireille Jean dit avoir la situation à l’œil. La conseillère signale qu’elle a demandé aux services municipaux d’y installer une toilette chimique.

Avec Frédéric Tremblay