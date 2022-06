Marc Labrèche, Okoumé, Marjo et cie sur les Plaines ce soir

Un peu après 20 h, les Salebarbes, Richard Séguin, Marjo, Sara Dufour, Florent Vollant, Mélissa Bédard, Jérôme 50, Laura Niquay, Breen Leboeuf, Scott-Pien Picard et Lou-Adriane Cassidy sont parmi les artistes qui fouleront la scène cette année, sous la direction musicale d’Antoine Gratton.

Chargement de l’image Marc Labrèche entouré de quelques artistes du spectacle dont les membres du groupe des Salebarbes au premier plan. Photo : Radio-Canada

Les organisateurs promettent aussi plusieurs surprises, dont Okoumé qui était présent à la répétition de mercredi.

Marc Labrèche sent que les gens ont hâte de célébrer cette fête rassembleuse. Je pense que cette année, il y a vraiment une atmosphère particulière à cause du contexte spécial après avoir eu le tissu social amoché pendant deux ans , souligne-t-il au micro de l'émission C'est encore mieux l'après-midi.

La pluie du 23 juin, presque traditionnelle dans l’imaginaire collectif des Québécois, est, elle aussi, de retour ce jeudi. Heureusement, elle doit s’estomper d’ici la fin de la journée, une bonne nouvelle pour ceux qui souhaitent assister au spectacle.

Dès 15 h, la Grande Allée sera piétonne. La fanfare Kumpa’nia et les artistes du cirque Flip Fabrique y feront des performances.

Et, à 18 h 30 sur la grande scène, Pépé et sa guitare et Marco Calliari assureront la première partie du spectacle avec une prestation où ils revisitent les classiques de la musique québécoise.

Le porte-parole Marc Labrèche et l’autrice Rafaële Germain livreront le discours patriotique pendant la cérémonie. J’ai été très ému qu’on m’appelle et qu’on me le demande. J’ai cette occasion d’une fois dans ma vie de manifester mon amour pour la terre sur laquelle je vis et les gens qui m’entourent , se réjouit le comédien.

Chargement de l’image Marc Labrèche dit avoir été honoré lorsqu'on lui a demandé d'être le porte-parole de l'événement. Photo : Radio-Canada / Félix Duchesne

Pour ceux qui préfèrent le confort de leur demeure pour apprécier le spectacle, il sera diffusé en différé à 21 h 30 à Télé-Québec ainsi que sur les ondes des radios Rythme FM et FM93.