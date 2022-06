Passeports : pas de sortie de crise en vue

Questionnée mercredi aux Communes, la ministre responsable du dossier, Karina Gould, avait dit espérer que ce système de prise de rendez-vous permettrait d'alléger la pression sur les centres de service de la région métropolitaine.

La situation est telle, en fait, que des résidents du Grand Montréal se sont rendus à des bureaux de Service Canada ailleurs au pays pour tenter d'obtenir le précieux document leur permettant de voyager. C'est le cas à Ottawa, ou encore au Nouveau-Brunswick, où un Montréalais a réussi à se faire délivrer un passeport en trois heures.

Pas de recours sans condition spéciale

Devant la possibilité de ne pas obtenir un passeport à temps, les voyageurs ont-ils des recours s'ils ont déjà acheté un billet d'avion?

Selon Éric Boissonneault, vice-président de l'Association des agents de voyage du Québec (AAVQ), si vous n'avez pas une condition de flexibilité qui a été achetée avec votre agent de voyage ou avec votre compagnie aérienne, malheureusement, le fait de ne pas obtenir son passeport n'est pas une condition d'annulation d'un vol.

Reconnaissant qu'il s'agit d'une réponse crève-coeur , M. Boissonneault a souligné, en entrevue sur les ondes de RDI, que cet état de fait témoignait du côté urgent de la situation actuelle.

Les gens sont un peu à bout; ils vont perdre leur argent s'ils n'ont pas cette condition de flexibilité.

Vous savez, si on gérait nos entreprises privées comme Service Canada gère son service à la clientèle... Il n'y a pas de réponse, en fait , a ajouté M. Boissonneault.

Et si l'on ne possède pas de passeport et que l'on souhaite partir à court terme, le vice-président de l'AAVQ recommande de reporter un voyage d'un ou deux mois à moins qu'il s'agisse d'une urgence familiale .

« Parce que la seule façon [d'avoir un passeport], c'est de faire la file comme on l'a vu et d'attendre la veille du départ... Ce n'est pas tout le monde qui peut se permettre 30 heures de camping à la porte de Service Canada. » — Une citation de Éric Boissonneault, vice-président de l'AAVQ

Les coupons, une légende urbaine

En file depuis au moins 24 heures pour tenter d'obtenir un passeport en vue d'un départ jeudi, Véronique Bugeaud déplore l'absence d'information de la part des employés de Service Canada.

Rien ne bouge; on n'a aucune information , a-t-elle déclaré en entrevue à Tout un matin, sur ICI Première.

Je commence à croire que les coupons [de rendez-vous] sont une légende urbaine! J'ai vu toutes sortes de choses depuis deux jours. Hier, au plus achalandé, nous étions de 400 à 500 personnes à Laval. En ce moment, je suis environ la 160e dans la file...

Mme Bugeaud a par ailleurs assuré que les personnes attendant leur passeport essaient d'écouter les consignes; d'abord, on nous dit qu'il faut se présenter dans les 48 heures du départ, puis on nous informe qu'on priorise les 24 heures .