Une 80e Fête nationale au parc de la Rivière-Grand-Mère

Pour de nombreux Mauriciens, l’immense feu de joie sur l’île au beau milieu du parc, le spectaculaire feu d’artifice au sommet de la montagne, les chansons chantées en choeur font partie de leurs souvenirs d’enfance, d’adolescence et d’adulte.

Ces incontournables seront évidemment de retour cette année et c’est le groupe Offenbach qui animera la fête. La microbrasserie Broadway a lancé une bière en hommage à ce 80e anniversaire : la Tire-toi une bûche qui sera disponible en plusieurs points de vente au Centre-Mauricie.

Heureux de célébrer à nouveau

La Fête nationale à Grand-Mère représente l’événement régional, mais il faut garder à l’esprit que partout sur le territoire de la Mauricie, on dénombre 38 fêtes officielles. Le coordonnateur pour la région, Pierre-Louis Paquin raconte qu’après deux ans de restrictions sanitaires, les gens ont hâte de célébrer à nouveau comme avant. On sent la fébrilité, le désir d’être sur le terrain. Il faut savoir que les comités organisateurs sont des bénévoles qui ont la passion de la fête nationale, et de l’organiser. Cette passion est loin d’être éteinte constate le coordonnateur.

Drummondville présente la fête régionale

Au Centre-du-Québec, la grande fête régionale se tiendra ce soir, 23 juin, aux abords du parc Woodyatt. Renée Wilkin, Patrick Normand, Laurence Jalbert et Brigitte Boisjolis seront sur scène. La soirée se terminera par des feux d’artifice.

Des artistes sur nos scènes

De La Tuque à Drummondville, des artistes viendront célébrer la Fête nationale.

23 juin King Melrose à Victoriaville

Éric Masson, William Cloutier, Annie Villeneuve à Nicolet

Cuillères à carreaux à Saint-Louis-de-France

William Deslauriers à Louiseville

Jean-François Bastien à Saint-Boniface

24 juin Mononc’Serge à Saint-Luc-de-Vincennes

Éric Masson à Batiscan

Le Vent du Nord à Gentilly

La pluie risque de gâcher la fête aujourd’hui, 23 juin. Même si les organisateurs s’efforcent de trouver des solutions alternatives, il faudra consulter les réseaux sociaux pour être informé des changements de dernière minute. Le coordonnateur de la Fête nationale en Mauricie suggère de se référer aux pages Facebook des municipalités.