Choisir de vivre dans la rue

Au moment où je rencontre Stéphane Bouillon, il me dit qu’il m’attendait, assis à quelques mètres de son campement installé au parc Pie-XII à Trois-Rivières depuis quelques jours. C’est que deux jours avant, j’étais venue et j’avais posé des questions à d’autres personnes sans-abri aux alentours. Elles avaient parlé de moi à Stéphane.

Je lui offre une bouteille d’eau et une barre tendre que j’avais apportées, pour montrer que je viens en amie, en alliée. Stéphane est facile d’approche. Il est content de discuter de son mode de vie.

C’est un choix. Parce qu’il y en a des fois qui m’emmènent des problèmes. Parce que vu que je suis pauvre, il y en a qui font de la discrimination , m’explique-t-il quand je lui demande s’il cherche un refuge.

Évidemment, son choix est hors du commun. La plupart des gens qui se retrouvent à la rue souhaitent en sortir. Mais Stéphane défend son autonomie, son indépendance qu’il a le sentiment de ne pas pouvoir avoir lorsqu’il habite un refuge ou un logement.

Moi, comme plusieurs collègues, avions l’impression que son campement était récent, mais Stéphane dit avoir adopté ce mode de vie depuis 14 ans. Cette fois, il a choisi le parc Pie-XII parce qu’il s’y sent bien.

Ici c’est paisible. C’est sweet and cozy comme on dit. C’est familial, c’est bien, le monde n’est pas méchant. Les autres parcs, Champlain, Victoria, il y en a qui ont eu des problèmes. Ici je trouve ça paisible. Des fois, je fais du ménage. Et même, l’autre fois, le long du lac, j’ai passé le balai dans la trail. Je passais le balai dans la nature , s’exclame-t-il. Ses phrases sont souvent ponctuées d’une blague, d’un rire franc et communicateur.

Même s’il veut prendre soin de son environnement et qu’il aime l’endroit où il est, il devra le quitter dans quelques heures, ordre des policiers. Ils sont venus cogner à sa tente mercredi matin pour lui dire de partir, faute de quoi, tout son campement se retrouvera à la poubelle.

Stéphane trouve que malgré tout, les policiers ont changé ces dernières années. Il a le sentiment qu’ils sont plus courtois, plus compréhensifs. Ils l’appellent même par son prénom, ce qu’il apprécie.

Dans quelques heures, il retournera dans un boisé plus à l’écart du regard des gens, où on ne lui demandera peut-être pas de changer d’endroit.

À quelques jours du premier juillet, Point de rue s’attend à une recrudescence du nombre de sans-abri. Des gens, des familles qui ont espéré jusqu’au dernier moment trouver un logement disponible et abordable. Avec les hébergements d’urgence qui affichent complet, l’itinérance sera peut-être plus visible au cours des prochaines semaines à Trois-Rivières.

Jean-Félix Saint-Germain, coordonnateur chez Point de rue, invite les Trifluviens à les approcher avec respect. C’est de ne pas aborder la situation qui dérange, mais d’aborder l’être humain d’abord et avant tout. De se présenter, de demander comment ça va. Je pense que cet échange-là peut être égalitaire et dans le respect , explique-t-il.

Dehors, douze mois par année

Stéphane est plus débrouillard que la moyenne. Il réussit à obtenir de l’électricité dans son campement grâce à des panneaux solaires. Il connaît les trucs pour dormir dehors en hiver.

Il y en a qui ne savent pas qu’il faut protéger notre respiration en dormant dehors, on n’a pas le choix. Bien habillé, je me roule dans une toile de polythène et ma respiration va me réchauffer parce qu’elle est coupée du vent.

Ces derniers mois, Point de rue avait dénombré quatre ou cinq campements comme celui de Stéphane Bouillon. Avec les longues semaines de froid l’hiver dernier, Stéphane et d’autres ont pu profiter des refuges offerts au carré de la Fosse. Ça, c’était pratique! Mais c’est une affaire à demi vide, à demi plein. C’est parce qu’il fallait être là trois heures et il fallait que tu reviennes deux heures plus tard, ou une heure plus tard. À moins 20, tu gèles pareil.

Pour arrêter de geler, il aimerait bien trouver un propriétaire d’une terre dont il pourrait s’occuper gratuitement en échange d’un abri. Passionné de la nature et du bois, il rêve de pouvoir bûcher et cultiver fruits et légumes sur une petite parcelle, loin des ennuis et des déplacements fréquents.