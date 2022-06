Les Ukrainiens continuent de céder du terrain près de Lyssytchansk

L’armée ukrainienne continue de céder du terrain dans la région de Louhansk, où l’armée russe ne se trouve plus qu’à cinq kilomètres au sud de Lyssytchansk, selon le renseignement militaire britannique.

De l’aveu même de l’état-major de l’armée ukrainienne, les troupes russes ont conquis au cours des dernières heures les villages de Loskutivka et Rai-Oleksandrivka, au sud-ouest de Lyssytchansk.

Plus tôt cette semaine, les autorités ukrainiennes ont aussi admis la perte des villages de Tochkivka et Pidlisne Myrna Dolyna et Tochkivka, également situées au sud de Lyssytchansk, sur la rive ouest de la rivière Donets.

Les Russes multiplient les offensives pour encercler nos troupes , a indiqué jeudi matin sur Telegram Sergueï Gaïdaï, gouverneur de Louhansk, désormais à 95 % sous contrôle russe.

Selon lui, les forces russes ont aussi attaqué Syrotyne, un village située au sud de Sievierodonestk, ville jumelle de Lyssytchansk, sur la rive est du Donets. Il n’a pas précisé l’issue de ce combat.

Selon le ministère de la Défense britannique, certaines unités militaires de l’Ukraine ont vraisemblablement commencé à se retirer de Lyssytchansk pour éviter d’être encerclées.

L’amélioration de la performance militaire de la Russie dans le secteur est probablement le résultat d’un renfortrécent de leurs unités et d’une concentration de leur feu , affirme-t-elle dans son évaluation quotidienne.

Sievierodonetsk et Lyssytchansk sont les deux dernières villes importantes de la région de Louhansk, qui échappent au contrôle russe. Elles sont cependant lourdement détruites et grandement désertées.