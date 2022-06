Effondrement du Centre Algo : la douleur toujours vive 10 ans plus tard

Une vingtaine d’autres personnes avaient été blessées. La municipalité avait déclaré l’état d’urgence et des secouristes de Toronto avaient été appelés pour aider avec les fouilles.

Deux voitures ont traversé le toit pour atterrir au-dessus de l'aire de restauration, ce qui a coûté la vie à Lucie Aylwin, âgée de 37 ans, et à Doloris Perizzolo, âgée de 74 ans. Dans un rapport publié en octobre 2014, à la suite d’une longue enquête publique sur le dossier, le commissaire responsable Paul Bélanger a conclu que l’erreur humaine était la principale cause de l’effondrement.

M. Bélanger a également été critique envers les propriétaires successifs du centre commercial Algo et plusieurs ingénieurs et inspecteurs du bâtiment en raison de leur négligence et inaction

Moi et plusieurs autres dans la communauté avons perdu de la confiance et du respect pour les gens qui étaient en place à cette époque. Je crois que nous guérissons ensemble d’une certaine façon, mais tant qu’il n’y a pas de comptes rendus et de résolution, ce n’est pas terminé , a raconté le conseiller municipal Luc Cyr à CBC News.

En raison de la tragédie, M. Cyr a décidé de s’impliquer en politique municipale. Depuis plus de huit ans, il tente de faire construire un complexe sportif sur le site où se trouvait le Centre Algo auparavant. Cependant, il croit qu’il faudra bientôt repenser le projet en raison de nombreux délais.

Chargement de l’image Terrain sur lequel était bâti le tristement célèbre centre Algo à Elliot Lake. (Archives) Photo : Radio-Canada / Frédéric Projean

Une décennie plus tard, l’enquête sur l’effondrement est terminée alors que l'ingénieur Robert Wood a été reconnu non coupable en 2017 de négligence criminelle ayant causé la mort de deux personnes.

La poursuite au civil intentée contre les anciens propriétaires du centre commercial, la municipalité et d’autres individus demeure devant les tribunaux.

Une cérémonie aura lieu à 11h à Elliot Lake, au monument qui rend hommage aux victimes sur la rive du lac Horne. M. Cyr indique que des survivants se rassembleront également à l’heure exacte de l’effondrement, qui a eu lieu à 14h23 le 23 juin 2012.

Avec les informations de CBC