Une espèce de moustique furtive et véloce irritera à Edmonton

On s’attend pas à un nombre record de moustiques [cet été], mais nous prévoyons un nombre considérable de moustiques qui feront leur apparition au cours de la semaine prochaine , a déclaré mercredi Mike Jenkins, coordonnateur de la lutte antiparasitaire de la ville d'Edmonton.

Parmi ceux-ci, un certain type de moustique prendra son envol de manière importante, a affirmé Mike Jenkins. La menace, du nom aedes vexans, est une espèce furtive qui pique à l'aube et au crépuscule , explique-t-il.

« Nos petits moustiques des eaux stagnantes estivales sont beaucoup plus furtifs et rapides, et ils arrivent et peuvent prendre une dose de sang et ils sont déjà partis avant que vous réalisiez que vous avez été piqué »