Mashteuiatsh reçoit 50 000 $ pour commémorer la conversion de son ancien pensionnat

Le ministère de la Culture et des Communications du Québec accorde 50 000 $ à la communauté de Mashteuiatsh pour lui permettre de célébrer le 25 e anniversaire de la transformation du pensionnat de Pointe-Bleue en école secondaire.

La somme est octroyée par Québec dans le cadre de la commémoration Je me souviens et à la suite d’un appel de projets. Trois autres communautés autochtones reçoivent le même montant.

L'école Kassinu Mamu est le seul pensionnat au Québec converti en école secondaire. L'enveloppe permettra à la communauté d’installer une plaque et des faisceaux lumineux commémoratifs et à organiser des activités dans le cadre de la Journée nationale de vérité et de réconciliation le 30 septembre prochain.

Les gestes de commémoration jouent un rôle important, puisqu'ils nous permettent de mettre en lumière des éléments marquants de l'histoire autochtone et québécoise et de les faire connaître à la population , a déclaré le ministre responsable des Affaires autochtones, Ian Lafrenière, par voie de communiqué.

La députée de Roberval, circonscription où se trouve Mashteuiatsh, a pour sa part insisté sur l’importance d’investir pour la culture et pour préserver la mémoire collective.