Une application pour repérer les populations plus vulnérables aux changements climatiques

C’est une torture , affirme Mme Drouillard qui vit dans une maison de cinq chambres avec un conjoint, trois enfants, deux chiens, un lapin et des cochons d'Inde.

Le couple attend que le propriétaire fasse réparer le climatiseur, mais il ignore quand cela se fera. En attendant, ils ont des ventilateurs, un climatiseur de fenêtre, beaucoup de Freezies et une piscine extérieure hors-sol.

Allanah Drouillard et sa famille vivent dans l'un des quartiers les plus chauds de Windsor et leur communauté est également statistiquement moins susceptible de pouvoir faire face à des vagues de chaleur intenses, comme celle que connaît actuellement la région.

C'est ce que révèle une nouvelle application créée par Carina Luo, analyste géospatiale et de données à l'Université de Windsor. Celle-ci établit une corrélation entre l'exposition à la chaleur et les statistiques de vulnérabilité sociale.

La mesure dans laquelle une personne peut se protéger, se rétablir ou être touchée par un événement météorologique extrême dépend fortement des ressources dont elle dispose, note la chercheuse.

« Je veux simplement mettre en évidence les inégalités environnementales et sociales en rapport avec les changements climatiques. » — Une citation de Carina Luo, analyste géospatiale et de données à l'Université de Windsor

Allanah Drouillard et sa famille habitent le quartier Sandwich, l'un des secteurs de Windsor les plus vulnérables à la chaleur. Elle parle torture lorsqu'il s'agit de faire face à la chaleur dans sa maison sans air climatisé.

Des quartiers plus touchés

Parmi les secteurs les plus vulnérables, on retrouve le quartier Sandwich, le centre-ville de Windsor et la rue Wyandotte.

Selon Carina Luo, il est possible que ces zones aient un couvert végétal plus faible, des logements plus anciens avec une mauvaise circulation de l'air, tout en ayant une concentration plus élevée de personnes à faible revenu.

L'identification des zones les plus à risque a pour but de sensibiliser les décideurs, les défenseurs de la communauté ou les organisations aux régions qui nécessitent davantage d'attention pendant les vagues de chaleur intense, explique la chercheuse.

Cela peut également aider la ville à établir des priorités quant à l'emplacement des nouveaux centres communautaires, des piscines, des installations de refroidissement et des aires de jeux.

Pour sa part, Allanah Drouillard espère que les informations fournies par l'application aideront les décideurs de la communauté à savoir où donner la priorité à leurs ressources.

Je pense qu'il faudrait mettre davantage de services communautaires à la disposition des familles et des personnes âgées pour les aider à supporter cette chaleur, au lieu de dire "attention au coup de chaleur, il fait chaud, soyez prudents" , conclut-elle.

