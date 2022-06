Les trajets d’autobus locaux reprennent entre Sherbrooke et Montréal

Bromont était le seul arrêt desservi par le transporteur jusqu'ici, parce que la compagnie avait interrompu une partie de ses services.

La compagnie prévoit reprendre du service le 25 juin, et ce, malgré les conséquences qu’on pu avoir la pandémie de COVID, ainsi que les récentes augmentations du prix du carburant.

« On a beaucoup souffert pendant la pandémie, et on a continué à souffrir. On est impacté de plein fouet par le prix du pétrole. » — Une citation de Émile Cadieux, Vice-président des opérations de Transdev-Limocar

Rappelons qu’en juillet 2020, en pleine période de pandémie, le ministère des Transports du Québec ( MTQ ) avait accordé un soutien d’urgence aux transports interurbains de 8,2 millions $. Cette aide à été suivi par un autre soutien de 10 millions $ en février 2021, et qui devait aider à faciliter la relance.

Rien de durable pour Transdev-Limocar, qui dit ne pas compter sur des subventions à long terme, mais uniquement sur la fidélité de sa clientèle.

On n'est pas subventionné pour ces services donc on dépend vraiment de nos utilisateurs pour la rentabilité et le fonctionnement de cette ligne-là , a affirmé Vice-président des opérations de Transdev-Limocar, Émile Cadieux..

C’est sûr que notre espoir est de voir les gens reprendre les services.

Émile Cadieux affirme que les prix du carburant forceront la compagnie à augmenter ses coûts de 8 % dans la prochaine année.

Plusieurs localités seront desservies entre Sherbrooke et magog, nottamment celles de Rockforest, Robertville, Deauville, Richelieu, Chambly et St-hubert.

Un billet aller-retour entre Sherbrooke et Montréal coûte 37 $.

