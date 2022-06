Les jardins d’art privé Glen Villa Art Garden de North Hatley sont ouverts aux visites

Il sera possible de visiter les jardins d’art privé Glen Villa Art Garden de North Hatley en Estrie ce samedi.

L'endroit, situé en bordure du lac Massawippi, est rempli de sculptures, de jardins floraux, d'artéfacts asiatiques et de cascades d'eau, entre autres. Quand on pense à un jardin, on pense à un endroit limité avec des fleurs. Ici, c'est vraiment magnifique! C'est un grand, grand terrain avec différents points de vue, avec des sentiers qui mènent à la forêt, à la prairie, au lac. Il y a beaucoup d'œuvres d'art que Patt Webster [la propriétaire] a installé au fil des années en développant sa philosophie de son jardin , indique, d'entrée de jeu, la directrice générale de la Fondation Massawippi, Hélène Hamel.

« C'est vraiment une reconnaissance de la vie des gens qui sont passés antérieurement à cet endroit. » — Une citation de Hélène Hamel, directrice générale de la Fondation Massawippi

Il en coûte 25 $ pour pouvoir visiter ces jardins. L’argent récolté sera versé à la Fondation Massawippi afin de conserver les terrains et les sentiers autour du lac Massawippi.

La collaboration entre la propriétaire du jardin et la Fondation Massawippi était toute naturelle. Patterson Roop Webster [...] fait partie du conseil depuis 2011. C’était l’une des membres fondatrices. Pour elle, la conservation, l'environnement, ça lui tient à cœur. Elle voulait faire une campagne de financement en ouvrant ses jardins , a indiqué la directrice générale.

Au moins 400 personnes sont attendues au cours de la journée. Les 200 places pour les visites de l’après-midi sont déjà toutes vendues, selon Hélène Hamel.

En entrevue à l’émission Par ici l’Info, elle a expliqué que les organisateurs ne souhaitaient ne pas recevoir trop de monde dans le jardin en même temps .

La visite dure un peu plus de 2 heures. Il faut de bons souliers de marche , avertit la directrice de la Fondation.

D'autres visites auront lieu au cours de l'été soit les 23 juillet, 20 août et 1er octobre.