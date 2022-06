Le permis de Point Lepreau renouvelé pour 10 ans seulement

Cette décision survient après des audiences publiques en janvier et en mai. C’est d’ailleurs l’intérêt suscité par les audiences qui ont convaincu la CCSN de limiter à 10 ans le permis, alors qu’Énergie NB avait demandé un permis de 25 ans.

La Commission a conclu qu’un permis de 10 ans était plus approprié, compte tenu des facteurs comme le grand intérêt du public envers le processus d’audience et la nécessité de faire progresser la réconciliation avec les Nations et communautés autochtones , indique la commission dans un communiqué.

La décision de la CCSN a été prise après la présentation d’exposés et de mémoire par Énergie NB, du personnel de la commission et 243 intervenants.

Après l’examen de tous les mémoires, la Commission a conclu qu’Énergie NB a les compétences nécessaires pour mener les activités qui seront autorisées par le permis renouvelé. Elle a également conclu qu’Énergie NB prendra des mesures adéquates pour préserver la santé et la sécurité des personnes ainsi que pour protéger l’environnement , conclut la commission.

Énergie NB devra également présenter une mise à jour complète de ses activités après cinq ans lors d’une rencontre publique.

Personne chez Énergie NB n’était disponible pour une entrevue mercredi, mais dans une déclaration par courriel, le vice-président du Nucléaire et dirigeant principal de l'exploitation nucléaire Brett Plummer s’est dit satisfait de l’autorisation.

Il s’agit de la période la plus longue pour un permis à Point Lepreau et nous sommes satisfaits , a-t-il indiqué, en ajoutant que les commentaires reçus lors des audiences ont été entendus à Énergie NB.

Avec des informations de CBC