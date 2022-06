La Fonderie Horne assure tout faire pour réduire ses émissions atmosphériques

Il ne faut pas oublier que nos employés, ce sont aussi des citoyens de Rouyn-Noranda, donc on est tous préoccupés par cette problématique d’arsenic et on veut tous réussir à diminuer les émissions. On est quand même très fiers, on est la production de cuivre avec la plus faible empreinte carbone du monde entier et avec les projets qu’on a, on va continuer d’améliorer ça , explique Marie-Élise Viger, responsable de l’environnement pour Glencore.

Le projet VELOX va bon train

Les essais sur le projet VELOX, une usine pilote qui teste un nouveau procédé de production du cuivre, se poursuivent.

« On est en train de compléter la première année de pilotage. Il reste beaucoup de données à compiler, mais chose certaine, les données jusqu’à maintenant sont tout de même encourageantes. » — Une citation de Guillaume Dion, surintendant pour les projets stratégiques

Les analyses devraient être complétées d’ici le début 2023. Si les résultats sont concluants, la Fonderie ira de l’avant avec le projet PHENIX, qui utiliserait la nouvelle technologie à grande échelle.

Une des réalités de notre procédé en ce moment, c’est qu’on a plusieurs manipulations de cuivre nécessaire, ce qu’on appelle des transferts de cuivre d’un vaisseau métallurgique à l’autre. Une des grandes forces du procédé VELOX, c’est l’élimination à la source de nombreux de ces transferts-là, donc à ce moment-là ça réduit la génération d’émissions fugitives en éliminant à la source cette nécessité de transférer le cuivre , ajoute M.Dion.

Chargement de l’image Le projet VELOX vise notamment à réduire la génération d’émissions fugitive lors de la production du cuivre. Photo : Radio-Canada / Mathieu Ouellette

Difficile de dire par contre à quel point les émissions pourront être réduites.

Ça va être des bons gains, avec la modélisation, on a un pourcentage de 10 à 40 % de réduction, par contre c’est vraiment avec la mise en œuvre qu’on va voir les gains, explique Marie-Élise Viger.

Mais est-ce qu’il sera possible d’atteindre la norme provinciale de 3 nanogrammes par mètre cube (ng/m3) d’arsenic dans l’air?

Notre objectif, ça reste le plus bas possible. Tous les projets vont nous mener plus bas et on n’a pas écarté non plus le projet de zone tampon avec lequel on viendrait chercher les derniers gains qu’on pourrait aller chercher pour avoir une acceptabilité sociale et environnementale , ajoute-t-elle.

Vers une zone de transition élargie?

La Fonderie planche sur l’aménagement d’une zone de transition entre l’usine et le quartier Notre-Dame.

Déjà, deux rangées de maisons ont été démolies pour laisser place à une ruelle de 6 mètres de large avec des bandes vertes. Le tout est en discussion avec la Ville de Rouyn-Noranda.

Une fois le tout complété, la station de mesure des émissions sera aussi déménagée.

En ce moment, les gens ont une exposition qui est plus faible parce que les gens qui étaient le plus exposés ont tous été relocalisés, donc il suffit de pouvoir déplacer la station pour venir mesurer l’impact de la zone de transition , souligne Mme Viger.

Des émissions qui ne proviennent pas des cheminées

Chargement de l’image Les cheminées de la Fonderie Horne. (archives) Photo : Radio-Canada / Jean-Michel Cotnoir

L’aménagement de cette zone tampon était d’ailleurs une recommandation du comité interministériel chargé d’étudier le plan d’action proposé par la Fonderie Horne pour réduire ses émissions d’arsenic.

Il faut dire que la majorité des émissions ne proviennent pas des cheminées, mais bien du site lui-même.

Ce qu’on voit, c’est qu’à la station la plus proche, c’est 0,3 % des émissions qui sont liées aux cheminées et même en s’éloignant, si on va à la Laiterie Dallaire, qui est notre station la plus éloignée où on est aux alentours de 3 ng/m3 [d’arsenic], plus de 75 % des émissions ne proviennent pas des cheminées, mais proviennent du site. Ce sont des émissions fugitives, des sorties d’évents de toit et tout ça qui vont amener les émissions dans la communauté et c’est pour ça que les projets qu’on a visent ces émissions-là à court terme pour réduire l’exposition , explique Marie-Élise Viger.

Chargement de l’image Les essais du projet VELOX devraient être complétés d'ici le début de l'année 2023. Photo : Radio-Canada / Mathieu Ouellette

L’équipe de la Fonderie s’est aussi dotée de nouveaux dépoussiéreurs, justement pour éliminer une partie de ces émissions fugitives.

Les gaz sont aspirés dans une grande conduite et sont distribués aux éléments filtrants du dépoussiéreur. Le dépoussiéreur agit comme une grosse balayeuse, donc un puissant ventilateur qui permet vraiment d’aspirer les gaz. Et en poussant ces gaz dans un filtre, on est en mesure de retirer les particules en suspension dans l’air , démontre Guillaume Dion.

Alors que le travail se poursuit sur le terrain, les dirigeants de Glencore négocient présentement leur prochaine attestation d’assainissement. L’attestation actuelle, qui prend fin en 2022, permettait à la Fonderie Horne d’émettre jusqu’à 100 ng/m3 d’arsenic, soit 33 fois la norme provinciale.

