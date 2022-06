Les travailleurs syndiqués de Novabus rejettent une offre patronale à 99 %

Les quelque 300 travailleurs, membres d'une section locale du syndicat Unifor, affilié à la FTQ, avaient déclenché une grève illimitée le 3 juin.

Le syndicat rapporte que ses membres sont toujours insatisfaits des offres d'augmentations salariales proposées. Il soutient que comparé à l'ensemble de l'industrie, la rémunération tire de l'arrière.

Les membres se comparent à des industries et catégories d'emplois similaires et s'attendent à davantage d'augmentation ou de rattrapage. Et c'est vrai que si on se compare, les gens de l'usine devraient avoir plus , a commenté Jean-Rod Morin, représentant national d'Unifor responsable du dossier.

La direction de Novabus, quant à elle, dit regretter ce résultat, puisqu'elle estimait avoir présenté une offre salariale très raisonnable, responsable et compétitive par rapport au marché de l'emploi dans l'industrie .

Les négociations ne sont toutefois pas rompues entre les parties; une rencontre a eu lieu en conciliation mercredi après-midi. La direction de Novabus espérait recevoir une contre-proposition syndicale sous peu.

La convention est échue depuis le 16 février.

Les travailleurs de l'usine de Saint-François-du-Lac, dans la MRC de Nicolet-Yamaska, fabriquent le châssis des autobus et installent les planchers.

Novabus fait partie du groupe Volvo.