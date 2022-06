Conversion de la Résidence Prescott et Russell : trois scénarios sur la table

À cet effet, les Comtés unis de Prescott et Russell (CUPR), propriétaires de l’établissement de soins de longue durée, viennent de commander une étude de faisabilité qui coûtera 60 000 $.

La Résidence Prescott et Russell deviendra officiellement vacante en 2024.

Ses résidents vont déménager dans une nouvelle bâtisse qui est actuellement en construction, au coût de 90 millions de dollars, à moins de deux kilomètres de l’établissement actuel.

En gros, [cette étude-là] va nous permettre de déterminer ce qu’on peut faire avec la Résidence Prescott et Russell , indique la directrice du département des services sociaux des CUPR , Sylvie Milette.

Le nouvel établissement de soins de longue durée des Comtés unis de Prescott et Russell est actuellement en construction au coût de 90 millions de dollars.

Trois options sur la table

Le premier scénario proposé consiste à donner une nouvelle vocation à la bâtisse, en créant des unités de logements abordables qui seraient louées sous le prix du marché.

Donc, par exemple, au lieu de payer 1000 $ pour un logement, ça serait 800 $ , illustre Sylvie Milette.

Cette conversion permettrait de répondre à la pénurie d’unités locatives qui n’est pas en voie de s’estomper dans la région, notamment à Hawkesbury.

On n’a pas de place! On n’a pas de maisons. On n’a pas d’appartements. On n’a pas de condos. Et si c’est à vendre, ça se vend dans le temps de le dire. [...] Il n’y a rien de disponible sur le marché [...] depuis deux ans , raconte la mairesse de Hawkesbury, Paula Assaly.

La mairesse de Hawkesbury, Paula Assaly

La démolition du bâtiment, de même que sa vente au plus offrant, sont aussi des scénarios envisagés par les CUPR .

La propriété est située dans un secteur de premier choix à proximité, entre autres, d’un centre commercial et de l'Hôpital général de Hawkesbury.

L’étude de faisabilité va donner une bonne piste au conseil afin de savoir ce que cette bâtisse-là peut offrir à la communauté , conclut Sylvie Milette.