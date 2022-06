Faute de logement d’urgence, des tentes en dernier recours à Cowansville

Au moins 20 ménages, dont plusieurs familles, cherchent un toit, selon les données de l'Office d'habitation Brome-Missisquoi. Ce nombre pourrait être encore plus élevé, puisqu’il ne représente que les gens qui se sont manifestés et qui ont déjà demandé de l'aide.

Le premier juillet s’en vient et on a de plus en plus de gens qui vivent de l'itinérance. On a des gens à toutes les semaines qui débarquent à la cellule. On essaie de les accompagner. On a l'ACEF [Association coopérative d'économie familiale] qui est là, on a le travailleur de rue qui est là, donc on a des équipes autour de nous qui permettent d'accompagner les personnes qui en ont besoin , souligne la coordonnatrice à la Cellule jeunes et familles de Brome-Missisquoi Annie Boulanger.

Aucune ressource dans le secteur n’offre d’hébergement d’urgence. L’Office d’habitation Brome-Missisquoi, qui gère le parc de logements sociaux de la région, n’a aucune place temporaire et aucune entente avec des hôtels. Ce sont les organismes communautaires qui prennent le relais avec les moyens du bord et un budget de 5000 $.

L'an dernier, 11 ménages ont dû s'abriter sous une tente le temps de trouver un logis. On a eu une famille qui dormait dans leur auto. Ils sont venus nous voir et on a essayé de voir ce qu’on pouvait faire. De là, on fournit une tente , remarque Annie Boulanger.

C’est la débrouille, et on ne veut pas les mettre dans une situation où les policiers vont arriver et les mettre en arrestation car ils ne sont pas supposés d’être là , ajoute-t-elle.

L'organisme a aussi dû adapter ses services. L'aide alimentaire doit prendre la forme de prêt-à-manger en l'absence de moyens pour cuisiner.

Ils viennent dans la journée, ils ont besoin de la salle de bain, on leur prête la salle de bain , ajoute Annie Boulanger.

Le même scénario risque de se répéter dans quelques jours.

Je parlais de la situation critique dans Brome-Missisquoi avec mon beau-père, et il m’a dit "j’ai deux tentes flambant neuves qui traînent dans mon sous-sol". Il me les a données. Je me suis dit que c’est sûr que ça va servir , constate l'intervenante pour l' ACEF Montérégie-Est Julie Coderre.

Si on parle d’une famille de cinq, ce n’est pas la même grandeur de tente. Il y a plein de choses qui font qu’on ne peut pas acheter à l’avance, il faut que ce soit acheté au fur et à mesure. C’est une journée à la fois , indique quant à elle Annie Boulanger, en attendant des solutions à plus long terme.

Avec les informations de Guylaine Charette