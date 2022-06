Alberta : la COVID-19 en perte de vitesse et un cas de variole simienne de plus

La baisse continue des cas d’infections à la COVID-19 est si significative que la province ne tiendra plus de mises à jour régulières sur la situation sauf si cela est nécessaire, ont annoncé les responsables de la santé publique. D'autre part, ils ont rapporté un nouveau cas de variole simienne, le cinquième en Alberta.

Qu’il s’agisse du nombre de morts ou d’hospitalisations ou encore des données provenant des relevés d’analyse des eaux usées et des tests PCR , tous les indicateurs en lien avec la circulation de la COVID-19 sont en baisse continue depuis plusieurs semaines en Alberta, ont indiqué le ministre de la Santé, Jason Copping, et la médecin hygiéniste en chef de l'Alberta, Deena Hinshaw.

En conférence de presse mercredi, ils ont rapporté 13 décès liés à la COVID-19 au cours de la semaine du 14 au 20 juin, portant à 4604 le nombre d’Albertains décédés depuis le début de la pandémie.

Le taux de positivité aux tests PCR pour cette période est tombé à 12,32 %. Il était de 13,2 % la semaine précédente.

Le nombre de nouveaux cas est passé de 1442 du 7 au 13 juin à 1086 du 14 au 20 juin, soit une baisse de 356.

Il y a lieu de noter cependant que la circulation du virus dans la communauté pourrait être plus importante que ce qu’indiquent les chiffres officiels. La plupart des Albertains n’ont pas accès aux tests PCR , et les données de la province excluent les résultats des tests rapides. Spécialiste des maladies infectieuses à l'Université de l'Alberta, la Dre Lynora Saxinger craint par ailleurs que la décision de la province de ne plus faire le point sur la situation ne donne l’illusion que la pandémie est terminée. Il faut trouver un équilibre à cela , suggère-t-elle.

En date du 20 juin, 661 patients sont hospitalisés en raison de la COVID-19, dont 17 aux soins intensifs. Une baisse de 58 cas d’hospitalisation et 2 patients aux soins intensifs comparativement à la semaine précédente.

Il ne faut pas pour autant baisser la garde en ce qui a trait aux mesures préventives, a averti la Dre Hinshaw. Elle a réitéré son appel aux Albertains à recevoir la dose de rappel de vaccin à laquelle ils sont admissibles.

Selon les derniers indicateurs, environ 81,5 % des Albertains ont reçu au moins une dose d'un vaccin, tandis que 77,2 % en ont reçu deux.

Depuis mercredi dernier, il n’est plus obligatoire en Alberta de porter un masque ou de s’isoler en cas de symptômes ou de résultat positif au test de dépistage de la COVID-19. Ces assouplissements ne concernent toutefois pas les établissements de santé, où les travailleurs et les visiteurs doivent continuer à se soumettre aux règles internes.

Un nouveau cas de variole simienne

La Dre Hinshaw a par ailleurs rapporté un nouveau cas de variole simienne dans la province. Elle a précisé que le patient est un adulte et que celui-ci a été infecté à l'extérieur de l’Alberta où, a-t-elle noté, le risque d'infection est faible.

Au total, cinq cas ont été répertoriés jusqu’ici dans la province, tous détectés dans les régions d'Edmonton et de Calgary, a indiqué la médecin hygiéniste en chef de l’Alberta.

La variole simienne est une maladie virale qui a été signalée dans 39 pays, dont 32 où elle n'est pas endémique.

Les données de l’Organisation mondiale de la santé datant de vendredi dernier faisaient état de 1772 cas dans le monde. Le Canada était alors le cinquième pays le plus touché après le Royaume-Uni, l'Espagne, le Portugal et l'Allemagne.