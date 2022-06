Reconstruction incertaine de l’auberge Ma Cabane en Gaspésie

La reconstruction reste une possibilité, mais l'entrepreneur souhaite prendre le temps de bien réfléchir avant de prendre des décisions.

Il y a une crise économique à l’horizon, estime-t-il. On met ça de côté en attendant. On va tout mettre prêt pour un éventuel retour des activités, mais pas pour les prochains 12 mois.

Selon M. Ouellet, les cinq employés de l’auberge ont tous été affectés à d’autres tâches au sein de l’entreprise. Ce sont de très bons employés alors on s’organise pour les garder , commente-t-il.

La transformation du sirop d’érable s'effectue dans le bâtiment adjacent à l’auberge, épargné par l’incendie.

Le bâtiment situé près de l'auberge a été épargné par le feu.

D'autres projets

Son érablière, qui s'étend sur les sommets des montagnes de Saint-Noël à Sainte-Paule, va passer de 141 000 à 147 000 entailles dans les prochaines semaines. De 6000 à 70 000 entailles seront ajoutées du côté de Sainte-Paule.

Le propriétaire explique que les perspectives sont excellentes en ce qui concerne les activités de transformation du sirop d’érable, en desserts et autres produits. Ça va super bien, c’est fou! , commente l'homme d'affaires.

Gino Ouellet dit travailler constamment à diversifier son offre. Par exemple, il a développé le sirop aromatisé au whisky ou au rhum.

L'entrepreneur fait ses premiers pas vers l’exportation en Italie, en Allemagne et en Chine. C'est plus facile puisqu'on est connus maintenant, mentionne-t-il. On vend 1 million de choux à la crème par année, notre produit vedette.

Ma cabane en Gaspésie donne du travail à une quarantaine de personnes, en forêt comme à la transformation. L’entreprise transforme environ 1000 barils de sirop d’érable par année.