Sursis de 2 ans pour l’industrie du saumon d’élevage sur la côte ouest

Ce sursis vise à donner un peu plus de temps à l'industrie pour lui permettre de prendre une orientation plus écologique. Toutefois, Ottawa a toujours l'intention de mettre fin aux sites de salmonicultures en filets ouverts dans les eaux du Pacifique.

Le ministère de Pêches et Océans Canada indique que les nouveaux permis accordés comprennent des exigences plus strictes, y compris la mise en œuvre de mesures normalisées en matière de déclaration et de plans de gestion du pou du poisson, ainsi que la surveillance du saumon sauvage.

Le ministère ajoute qu’il partagera l’ébauche de son plan de transition pour l’industrie au cours des prochaines semaines et que des consultations seront menées jusqu’en début d’année prochaine.

Les discussions auront entre autres lieu avec le gouvernement de la Colombie-Britannique, les Premières Nations et les acteurs de l’industrie.

Le gouvernement fédéral entend élaborer son plan de transition définitif au printemps 2023.

« Nous ferons la transition de l’industrie aquacole vers une industrie qui sera à la fine pointe des nouvelles technologies, tout en réduisant ou en éliminant les interactions avec le saumon sauvage du Pacifique. » — Une citation de Joyce Murray, ministre de Pêches et Océans Canada

La ministre Joyce Murray souhaite la mise en œuvre d’une technologie aquacole écologiquement durable .

Des méthodes d’élevage de saumons en milieu fermé ont déjà été proposées comme solution de remplacement aux parcs en filets ouverts dans l’océan et ont fait l’objet d’une promesse électorale de la part de Justin Trudeau en 2019.

L'Association des éleveurs de saumons de la Colombie-Britannique est satisfaite qu’Ottawa ait entendu les revendications et craintes de l’industrie. Elle remet aussi de l'avant l'idée selon laquelle le saumon d'élevage représente un risque minime pour la santé des espèces de saumon sauvage.

L'industrie britanno-colombienne produit plus de 70 % des saumons d’élevage du Canada.

En tout, environ 7000 emplois dans les communautés côtières dépendent de l’industrie du saumon d’élevage, selon l’association et les revenus annuels générés en Colombie-Britannique sont estimés à 1,5 milliard de dollars.

Le gouvernement de la Colombie-Britannique affirme qu'il travaillera de pair avec le fédéral pour la mise en place d'un plan de transition et la sauvegarde des espèces de saumons sauvages.

La saga des îles Discovery se poursuit

Le renouvellement de deux ans des permis pour les installations de pisciculture dans la province, en majorité des salmonicultures, exclut la région des îles Discovery.

Pêches et Océans Canada a déjà statué sur cette région essentielle pour la migration du saumon sauvage. Fin 2020, Ottawa a annoncé que les permis des 19 fermes d’élevage de saumons de ce secteur expireront le 30 juin 2022.

La décision a été portée devant les tribunaux et la Cour fédérale a donné raison à l’industrie en avril dernier. Le ministère répond qu’il mènera de nouvelles consultations pour cette région, auprès de Premières Nations, ainsi qu’auprès des exploitants qui œuvrent dans ce secteur.

Cette région représente près d’un quart de la production de saumons d’élevage de la province, selon l'Association des éleveurs de saumons.

Une décision finale sera rendue dans ce dossier en janvier 2023, selon Ottawa. D’ici là, Pêches et Océans assure qu’il ne délivrera aucun permis pour les installations de saumon de l’Atlantique dans cette région.

Le saumon sauvage en péril

Le gouvernement fédéral rappelle que le saumon sauvage du Pacifique fait face à des menaces historiques et connaît un déclin important de sa population.

Le sursis donné par Ottawa est, aux yeux du biologiste marin Daniel Pauly, un temps précieux de perdu pour tenter de sauver les espèces de saumons sauvages.

« Cela repousse encore l’échéance et personne ne sait si la ministre Murray ou les mêmes intentions politiques seront encore là dans deux ans. » — Une citation de Daniel Pauly, biologiste marin, UBC

Cinquante populations de saumon du Pacifique sont à l’étude pour une éventuelle inscription dans la liste des espèces en péril ou en attente d’une évaluation par le Comité sur la situation des espèces en péril au Canada (COSEPAC).