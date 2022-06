Appareils médicaux vieillissants : des élus de l’Outaouais rural veulent des actions

Radio-Canada rapportait mercredi que le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l'Outaouais avait prévu d’acheter de nouveaux appareils de tomodensitométrie (TDM), nécessaires au diagnostic d’accident vasculaire cérébral (AVC) notamment, pour les hôpitaux du Pontiac et de Maniwaki en 2020. Or, le remplacement est maintenant prévu en 2023.

Chargement de l’image L'appareil de tomodensitométrie de l'hôpital du Pontiac, à Shawville, est en fonction depuis 2010, tout comme celui de Maniwaki. Photo : Gracieuseté : CISSS de l'Outaouais

La situation inquiète certains élus locaux, en raison des bris de services occasionnés par des réparations nécessaires sur les appareils en fin de vie.

Je trouve ça malheureux qu’il y ait des bris de services répétés dans nos hôpitaux ruraux en Outaouais. C’est un service qui est important. C’est une situation qui peut mener à des séquelles à long terme si on est incapable d’avoir le service rapidement dans nos hôpitaux ruraux, si les gens sont obligés de se déplacer vers la ville, par exemple, en cas d’ AVC , a régit André Fortin, le député provincial de Pontiac, qui presse le gouvernement d’agir.

Chargement de l’image André Fortin, le député provincial de Pontiac. Photo : Radio-Canada / Sylvain Roy Roussel

« C’est quelque chose qui doit être revu, réparé et replacé très rapidement. » — Une citation de André Fortin, le député provincial de Pontiac

Chantal Lamarche, préfète de la MRC de la Vallée-de-la-Gatineau, n’a pas été étonnée lorsqu’elle a été mise au fait de la situation. Elle demande elle aussi des actions rapides de Québec.

Chargement de l’image Chantal Lamarche, préfète de la MRC Vallée-de-la-Gatineau (archives) Photo : Radio-Canada / Jonathan Dupaul

Ce n’est pas une surprise pour moi. Quand on a 40 ans de retard en santé, ça nous rattrape. Éventuellement, ça nous éclate au visage et là, on le vit. Donc j’espère qu’il va y avoir un processus et de l’argent qui va être déboursé rapidement pour qu’on puisse remplacer les équipements , a-t-elle commenté.

« Des fois c’est une question de minutes quand on fait un AVC , donc c’est vraiment urgent. » — Une citation de Chantal Lamarche, préfète de la MRC de la Vallée-de-la-Gatineau

Les appareils des hôpitaux du Pontiac et de Maniwaki ont maintenant 12 ans, mais ces outils doivent idéalement être remplacés après 10 ans d’utilisation. Le processus de remplacement devait commencer en 2020, a indiqué le CISSS de l'Outaouais, qui explique avoir fait un choix stratégique en le repoussant, alors que deux appareils du même type allaient être installés à Hull en 2021.

Le CISSS de l’Outaouais, ces jours-ci, est en grand manque de main-d'œuvre. Il manque de gens, tant pour faire les changements à l’infrastructure qui sont nécessaires, que pour offrir des services de soins de santé. Alors tout est difficile à prévoir ces jours-ci. Donc si on peut faire les appels d’offres plus tôt que tard, mettre les chances de notre côté, s’assurer qu’il y ait moins de bris de service, c’est ce qu’on devrait faire. Là, on dirait qu’on a repoussé le tout et on verra quand ça va être en place , a dit André Fortin.

Selon des données du CISSS de l’Outaouais, depuis janvier 2021, l’appareil de TDM à l'hôpital du Pontiac, à Shawville, s’est brisé trois fois, tandis que celui de Maniwaki a dû être réparé six fois. En moyenne, chaque panne a duré 24 heures.

Pendant ce temps-là, ce que les médecins nous disent, c’est qu’il pourrait y avoir des patients qui n’ont pas les services nécessaires quand ils font un AVC ou quand il se produit une situation grave , souligne le député libéral de Pontiac.

Le CISSS de l'Outaouais fait partie d'un appel d’offres provincial pour acheter les prochains appareils de Maniwaki et de Shawville. Les résultats devraient être connus en octobre 2022.

Avec les informations de Catherine Morasse