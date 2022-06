Garderies à 10 $ : Toronto lance un processus d’inscription volontaire

Les gouvernements de l’Ontario et du Canada ont signé une entente le 28 mars qui vise à offrir des places de garderie à 10 % par jour dans la province.

La Ville de Toronto soutient tous les efforts visant à maintenir les frais de garde d'enfants à un niveau abordable pour les familles et nous sommes fiers de nous associer aux gouvernements fédéral et provincial pour que les services de garde agréés soient à la portée des familles de cette ville , a déclaré le maire John Tory dans un communiqué de presse mercredi.

La direction des garderies a jusqu’au 1er septembre pour s’inscrire. Les parents d’enfants qui vont dans une garderie qui a un programme approuvé par la Ville pourraient recevoir un remboursement des frais de garde rétroactif au 1er avril, peut-on lire dans le communiqué.

Tous les programmes agréés de Toronto qui accueillent des enfants de moins de six ans, ou qui auront six ans avant le jeudi 30 juin, peuvent demander à participer au programme de réduction des frais pour les familles admissibles. Ces programmes doivent répondre aux exigences et aux modalités de financement déterminées par la province et approuvées par la Ville, toujours selon le communiqué.

La Ville prévoit d'envoyer des informations aux exploitants de garderies cet été par le biais de courriels, de son site Web et de séances d'information.

Les exploitants de garderies pourront s’inscrire en ligne sur le site web de la Ville dès jeudi.