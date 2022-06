À Edmonton, la relocalisation d’un centre de désintoxication remise en question

Une affiche placardée sur la porte du centre de désintoxication du centre-ville d’Edmonton indiquait mardi que l’établissement médical de 42 lits situé entre la 107e Rue et la 103e Avenue allait déménager mercredi dans le bâtiment 12 de l'Alberta Hospital Edmonton (AHE), qui est un hôpital psychiatrique.

Dans un courriel, la porte-parole d’ AHS Kristi Bland a expliqué que le choix du nouveau site a été effectué après l'examen de nombreuses options de relocalisation. Elle soutient que le nouvel espace d’accueil et de traitement de la toxicomanie offrira aux patients la transition la plus fluide et les meilleurs soins adaptés à leurs besoins .

Cette affirmation laisse toutefois dubitatifs certains intervenants impliqués dans le traitement des dépendances. Ceux-ci évoquent notamment l’éloignement du nouvel emplacement du centre.

Angie Staines, fondatrice de 4B Harm Reduction Society et représentante albertaine de l'organisme Moms Stop the Harm, qui regroupe des familles de victimes de surdoses, redoute que les patients continuent de se présenter à l'ancien établissement.

Elle craint qu'ils aient des difficultés à se rendre au nouveau site, qui se situe à environ une heure en transport en commun du centre-ville, sur la route Fort, entre Anthony Henday Drive et la 18e Rue. C'est juste un autre obstacle dont la communauté n'a pas besoin en ce moment , a-t-elle déclaré.

Mauvais souvenirs évoqués

Mitchell Johnson, étudiant de l'Université MacEwan et bénévole auprès d'un organisme de sensibilisation à la désintoxication, se dit également préoccupé par le nouvel emplacement du centre, mais pour une raison différente.

Selon lui, les patients ne voudront pas se rendre au nouveau site du fait qu’il se situe désormais dans un hôpital psychiatrique. Il affirme que, lorsqu'il travaillait comme aide au logement auprès de la société de la schizophrénie de la province, Schizophrenia Society of Alberta, les locataires craignaient de partager leurs problèmes de santé mentale de peur d'être renvoyés dans l'établissement.

Je ne peux pas imaginer que les gens seront heureux de devoir retourner à l'Alberta Hospital [Edmonton] ou n'importe où dans les environs. Cela va juste les traumatiser à nouveau et faire remonter beaucoup de mauvais souvenirs , dit-il.

Dans le centre-ville d'Edmonton, la George Spady Society, un centre situé sur la 105e Avenue, propose également des cures de désintoxication médicale.

Avec les informations de Madeleine Cummings