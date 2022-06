Aurora Cannabis se réorganise et met à pied 12 % de son effectif

La société établie à Edmonton a confirmé les mises à pied dans un courriel à La Presse canadienne, mais n'a pas précisé combien d'employés seraient touchés, quels postes étaient visés ou les installations où ils se trouvaient.

La porte-parole Kate Hillyar a indiqué que la réorganisation permettrait à Aurora d'être plus souple et agile, et de se concentrer sur l'avenir de l'entreprise.

Les coupes s'inscrivent dans le cadre des économies de coûts d'entre 70 millions et 90 millions de dollars identifiées par Aurora, lors de la publication de ses résultats du troisième trimestre, pour atteindre la rentabilité.

Plusieurs sociétés de cannabis, incluant Aurora, ont restructuré leurs activités pour mieux ajuster leur offre à la demande, dans l'espoir de dégager des profits d'ici quelques années.

Plus tôt cette année, Aurora a annoncé qu'elle fermerait trois installations, dont une à Edmonton, où 13 % de son effectif mondial travaille.