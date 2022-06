Polyfonik 2022 : Découvrez Nadia Sylvain

« Je suis très habituée à jouer avec mon piano. Pour Polyfonik, j’essaie vraiment de sortir de ma zone de confort et de juste chanter sans instrument. Ça va être un défi », admet Nadia Sylvain, participante à Polyfonik 2022.

Nadia Sylvain a l'habitude de la scène. Elle a entre autres participé à des spectacles avec la chorale Saint-Jean, a participé à la Chicane albertaine en 2018 et au Galala en 2022.

Regardez le portrait vidéo de Nadia Sylvain :

La musique est entrée dans la vie de Nadia Sylvain par le piano lorsqu'elle avait 10 ans. Photo : Radio-Canada / India Lafond

Celle qui est inspirée par les beautés de son patelin de Girouxville mentionne que son intérêt pour son art a débuté par ses cours de piano vers l’âge de 10 ans.

Nadia Sylvain souligne qu'elle vient d'une famille où la passion commune est la musique. Mon oncle Joël Lavoie était une personne qui m’a vraiment encouragé à faire de la musique et c’est lui qui nous a guidés tous les trois, moi et mes frères et sœurs, à faire de la musique , explique-t-elle.

Avec son style bien à elle, elle aime surtout explorer le swing, le jazz et le country. C’est comme des styles qui sont tous mélangés ensemble. Je suis encore dans la découverte , partage l’artiste franco-albertaine.