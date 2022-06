Les travaux reprennent pour la construction du centre de santé L’Équilibre

L'organisme Hébergement Plus, qui relève de l'Office municipal d'habitation (OMH) de Saguenay, a finalement octroyé le contrat à l'entreprise Unibec au coût de 16 M$. Ce montant ne comprend pas les taxes, qui sont remboursées à l’organisme.

En incluant la démolition et décontamination réalisée par Demex cet hiver, le projet aura finalement coûté 17 M$, soit 2 M$ que le budget déjà revu à la hausse l'an dernier. La première estimation s’élevait à 11 M$.

Le coût des travaux est sorti un peu plus haut que ce qu’on avait prévu initialement dans nos estimations. Il y a le facteur des coûts des matériaux qui ont augmenté entre-temps et il y a le peu de disponibilité de main-d’oeuvre aussi qui a eu un impact sur le projet , a expliqué Karine Boily, gestionnaire du projet, pour Hébergement Plus et directrice aux immeubles de l' OMH du Saguenay.

Chargement de l’image Karine Boily est la gestionnaire du projet pour Hébergement Plus et est aussi directrice aux immeubles de l'OMH du Saguenay. Photo : Radio-Canada

La hausse des coûts sera puisée à même le budget d'Accès-Logis.

En février, la date de livraison avait été repoussée à la fin de 2023, plutôt qu’à la fin de 2022.

La durée des travaux devrait se dérouler sur une période de 18 mois, donc on prévoit une fin des travaux en décembre 2023 , a précisé Karyne Boily.

Le projet de centre de santé L'Équilibre inclura entre autres un centre de crise et une unité pour permettre aux gens avec des problèmes de santé mentale de reprendre une vie normale.

Avec les informations de Gilles Munger