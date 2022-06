La fermeture partielle du CPE Aux Joyeux Marmots de Carleton est inévitable

Récemment, la direction avait sondé les parents pour savoir si certains d'entre eux pouvaient garder leur enfant à la maison durant la saison estivale, mais la démarche s'est avérée moins fructueuse que souhaité.

Les parents ont dû se mettre en mode solutions. C'est le cas de Marie Nowak, mère de deux enfants. Elle dit ne pas avoir eu le choix... de faire des choix. On a regardé l'horaire, on a fait en fonction de ce qu'on pouvait , dit-elle.

« Il faut faire des choix. On s'organise. Ce n'est pas facile. » — Une citation de Marie Nowak, mère de deux jeunes enfants

Elle admet toutefois être moins touchée que d'autres par ces changements.

Nous, on a la chance d'avoir des employeurs qui nous permettent de nous absenter, de nous organiser, mentionne-t-elle. Pour certaines familles, ça ne doit pas être aussi évident de trouver des plans B.

Chargement de l’image Pour Marie Nowak, faire preuve de résilience est important pour conserver un service de garde qu'elle apprécie. Photo : Radio-Canada / Roxanne Langlois

Mme Nowak comprend la situation. La direction n’avait pas le choix. Il faut donner les vacances aux éducatrices , estime-t-elle.

La maman exprime son attachement et son estime pour les services offerts au CPE que fréquentent ses enfants.

Il y a un manque flagrant d'éducatrices en Gaspésie, rappelle-t-elle, et on est dans un milieu quand même très [attrayant]. Nos enfants sont entre de bonnes mains, alors c'est un super milieu dynamique qu'on souhaite conserver.

La même situation, un peu partout au Québec

Selon la présidente de la Fédération des intervenantes en petite enfance du Québec, Valérie Grenon, la pénurie de main-d'œuvre pèse de plus en plus lourd sur les parents, mais surtout sur les éducatrices.

Ça fait plusieurs mois que ça dure parce qu'il n'y a pas de remplaçants , dit-elle.

Elle explique que les travailleuses sont dévouées, mais au bout du rouleau.

Elles sont malades et elles s'obligent à rentrer quand même parce qu'il n'y a pas de remplaçante pour être sûres que le service va être fait , illustre-t-elle.

Si on ne trouve pas rapidement de la relève dans notre réseau, ce qui arrive cet été va continuer à l'automne et va s'en aller en dégradant, appréhende-t-elle. Il faut quand même donner un coup de barre pour trouver de la relève et attirer des intervenantes dans le réseau.

Chargement de l’image Les fermetures partielles risquent de se reproduire cet automne et au-delà. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Ironiquement, au moment où les places en CPE tant désirées sont annoncées progressivement, les parents ne sont pas plus avancés en raison du manque de main-d'œuvre.

Malheureusement, on n'est même pas capable en ce moment de répondre aux besoins des places déjà ouvertes à cause de la pénurie , constate Valérie Grenon.

Toutefois, avec les augmentations de salaires consenties par le gouvernement, Mme Grenon a bon espoir de recruter plus facilement du personnel.

On a réussi à avoir une belle augmentation au niveau des éducatrices, rappelle-t-elle. Donc, il faut maintenant attirer la relève, faire la promotion auprès des jeunes du secondaire, expliquer que c'est un beau métier, qu'on a réussi à améliorer les conditions salariales .

Dans une prochaine négociation, relève-t-elle, il va falloir améliorer le premier échelon pour celle qui sort avec son diplôme d'études collégiales.

La présidente constate que très peu d'étudiants s'inscrivent à la technique d'éducation à l'enfance au cégep et que celle-ci est peu connue.

Les gens ne pensent pas qu'il y a une formation pour venir travailler avec le développement du 0-5 ans, déplore-t-elle. Il faut aussi intéresser les étudiants. On a besoin de jeunes hommes aussi.

Selon la Fédération des intervenantes en petite enfance du Québec, il faudrait embaucher 250 éducatrices en CPE en Gaspésie— Îles-de-la-Madeleine d'ici cinq ans afin de répondre aux besoins. Valérie Grenon évalue à une centaine le nombre de services de garde en milieu familial qui ont fermé leurs portes.

Avec les informations de Roxanne Langlois